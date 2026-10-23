16 हजार फीट की ऊंचाई पर महिला को आए पीरियड्स, पैड नहीं मिला तो टिश्यू पेपर से निकाला रास्ता

पहाड़ों पर घूमने और चढ़ाई करने के दौरान कई तरह की मुश्किलें आती हैं. लेकिन महिलाओं के लिए पीरियड्स के समय परेशानी और बढ़ जाती है. ऐसा ही कुछ पर्वतारोही योगेश्वरी बोहारे के साथ हुआ. वह करीब 16 हजार फीट की ऊंचाई पर थीं, तभी उनके पीरियड्स शुरू हो गए. वहां सैनिटरी पैड नहीं थे और उनके साथ कोई दूसरी महिला भी नहीं थी. ऐसे में उन्होंने टिश्यू पेपर और मेडिकल टेप की मदद से काम चलाने की कोशिश की. उन्होंने अपना यह अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद लोग इस पर बात कर रहे हैं.

16 हजार फीट की ऊंचाई पर शुरू हुए पीरियड्स

योगेश्वरी ने बताया कि पहाड़ पर चढ़ाई के दौरान रात में उनके पीरियड्स शुरू हो गए. उस समय उनके पास सैनिटरी पैड नहीं थे. उन्हें वहां अभी चार से पांच दिन और रहना था, इसलिए उनके लिए यह मुश्किल स्थिति थी. ऐसे में उन्होंने परेशान होने के बजाय वहां मौजूद सामान से ही इसका हल निकालने की कोशिश की.

सैनिटरी पैड नहीं होने पर योगेश्वरी ने टिश्यू पेपर और मेडिकल टेप का इस्तेमाल किया. उन्होंने टिश्यू पेपर की कई परतें लगाकर एक अस्थायी व्यवस्था बनाई. पहाड़ों पर चढ़ाई के दौरान जरूरी सामान मिलना आसान नहीं होता, इसलिए ऐसी यात्रा पर जाने से पहले पीरियड्स से जुड़ी जरूरी चीजें साथ रखना अच्छा रहता है.

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पहाड़ों पर महिलाओं को होती हैं कई परेशानियां

योगेश्वरी के इस अनुभव से पता चलता है कि पहाड़ों पर चढ़ाई करने वाली महिलाओं को कई बार ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती. दूर-दराज के इलाकों में सैनिटरी पैड, साफ पानी और साफ-सफाई की सुविधा मिलना मुश्किल होता है. इसलिए यात्रा पर जाने से पहले जरूरी सामान साथ रखना चाहिए. योगेश्वरी ने अपने अनुभव से बताया कि मुश्किल समय में भी हिम्मत बनाए रखना और रास्ता निकालना जरूरी है.

वीडियो पर यूजर्स ने क्या कहा?

योगेश्वरी का वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स ने उनकी हिम्मत की तारीफ की. कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने मुश्किल समय में समझदारी से काम लिया. वहीं, कुछ यूजर्स ने सलाह दी कि पहाड़ों पर जाने वाली महिलाओं को अपने साथ सैनिटरी पैड या दूसरे जरूरी पीरियड प्रोडक्ट रखने चाहिए. एक यूजर ने उन्हें मेंस्ट्रुअल कप साथ रखने का सुझाव दिया. लोगों का कहना है कि महिलाओं को ऐसी परेशानियों के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए, ताकि दूसरी महिलाओं को भी अपनी यात्रा की तैयारी करने में मदद मिल सके.

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