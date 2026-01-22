Video: गंगा में कई लीटर दूध विसर्जन कर रहा था शख्स, मांगने आईं गरीब बच्चियां तो फेर लिया मुंह

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है. जिसने समाज के सामने कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियों में आप देख सकते हैं कि एक श्रद्धालु गंगा जल में दूध का विसर्जन कर रहे हैं.

दूध का विसर्जन देख वहीं पर खड़ी कुछ गरीब बच्चियां अपने बर्तन लेकर श्रद्धालु के पास पहुंचती हैं और उससे दूध मांगने लगती हैं ताकि वे अपना खाली पेट भर सकें, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि श्रद्धालु उनकी तरफ देखता भी नहीं है और न ही उनकी मजबूरी को समझता है.

जरूरतमंदों की मदद पर सवाल उठे- वीडियो

सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ वायरल होता ही रहता है, लेकिन इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक श्रद्धालु गंगा जल में दूध विसर्जन करता दिखाई दे रहा है. इस घटना के सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है और यह सवाल उठ रहा है कि आस्था के साथ-साथ जरूरतमंदों की मदद क्यों नहीं की जाती है.

अंधविश्वास ने मानवता की संवेदना छीनी- यूजर्स

इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों की कमेंट्स तीखी और इमोशनल भरी आ रही हैं. एक यूजर ने इसे हाल ही के समय में देखने वाला सबसे बड़ा दुखद नजारा बताया है और लिखा कि जब इंसान कर्मकांड और दिखावे में इतना मशरूफ हो जाता है कि सामने खड़े भूखे बच्चों का दर्द उसे दिखाई नहीं पड़ता है, तब यह केवल धार्मिक मामला नहीं, बल्कि मानवता की असफलता भी बन जाती है.

वहीं एक अन्य यूजर ने अपनी राय व्यक्त करते हुए, मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर होने वाले फजूलखर्ची की तरफ इशारा किया और लिखा, "जो दूध, फल और भोजन का इस्तेमाल करके पूजा-पाठ में व्यर्थ बहा दी जाती है, वही अगर गरीबों में बांट दी जाती, तो शायद कितने लोगों के बच्चे भूखे पेट नहीं सोते. यह सवाल मन में बार-बार उठता है कि लोग भगवान की पूजा करते हैं, तो वे इंसान को क्यों भूल जाते हैं?"