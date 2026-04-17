छोटी बच्ची को कुचलने वाली थी तेज रफ्तार ट्रेन, सुपरहीरो की तरह सामने आ गई गाय, देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जो लोगों को हैरान भी करते हैं और इमोशनल भी कर देते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी बच्ची रेलवे ट्रैक के पास खड़ी थी और उसी समय तेज रफ्तार ट्रेन आ रही थी. स्थिति बेहद खतरनाक थी और किसी भी पल बड़ा हादसा हो सकता था. लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है, जिसे देखकर लोग चमत्कार बता रहे हैं. इस वीडियो में एक गाय को सुपरहीरो की तरह आ जाती है, जो समय रहते बच्ची की जान बचा लेती है और अब यह वीडियो इंटरनेट पर काफी चर्चा में है.

वायरल वीडियो में क्या है?

वीडियो में एक छोटी बच्ची रेलवे ट्रैक के बिल्कुल पास खड़ी दिखाई देती है. कुछ ही दूरी पर तेज स्पीड ट्रेन आती नजर आती है. माहौल बेहद तनाव वाला हो जाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि बच्ची खतरे में है. जैसे ही ट्रेन करीब आती है, तभी एक गाय अचानक तेजी से बच्ची की तरफ बढ़ती है. वीडियो में गाय बच्ची को धक्का देकर या खींचकर ट्रैक से दूर ले जाती है, जिससे वह बच जाती है. इस घटना को देखने के बाद वीडियो देखने वाले लोग हैरान रह जाते हैं और राहत महसूस करते हैं.

keras banget hidup ini, anak sekecil itu sampai nggak ada yang peduliin main di rel kereta api. untung ada seekor sapi menyelamatkannyapic.twitter.com/fTIvV2C86W — anakpulau (@wa2nntx) April 16, 2026

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सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

यह वीडियो वायरल होते ही लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं. कई यूजर्स ने इसे चमत्कार वाला बचाव बताया. कुछ लोगों ने गाय की इस हरकत की जमकर तारीफ की. वहीं कई लोगों ने रेलवे ट्रैक के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी उठाए. उनका कहना है कि बच्चों को ऐसे खतरनाक इलाकों से दूर रखना बेहद जरूरी है ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके. हालांकि की कई लोग इस वीडियो को एआई भी बता रहे हैं.

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