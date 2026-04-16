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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: यात्री ने एयरपोर्ट पर CISF के जवान के साथ ही कर दिया खेल, हाथों की सफाई देख हैरान रह गए सिपाही

Viral Video: यात्री ने एयरपोर्ट पर CISF के जवान के साथ ही कर दिया खेल, हाथों की सफाई देख हैरान रह गए सिपाही

Viral Video: एक यात्री एयरपोर्ट पर ड्यूटी पर तैनात CISF जवान के साथ एक ऐसी मजेदार और हैरान कर देने वाली जादू जैसी ट्रिक करता है कि वहां मौजूद सभी लोग उसे देखकर पूरी तरह चौंक जाते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 16 Apr 2026 04:28 PM (IST)
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Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो बहुत ज्यादा देखा और चर्चा किया जा रहा है, जिसमें एक यात्री एयरपोर्ट पर ड्यूटी पर तैनात CISF जवान के साथ एक ऐसी मजेदार और हैरान कर देने वाली जादू जैसी ट्रिक करता है कि वहां मौजूद सभी लोग उसे देखकर पूरी तरह चौंक जाते हैं और कुछ देर के लिए समझ नहीं पाते कि आखिर यह सब कैसे हो गया, क्योंकि वह ट्रिक इतनी तेजी से दिखाई जाती है कि देखने वालों को लगता है जैसे सच में कोई जादू हुआ हो. यह वीडियो देखने के बाद लोग न सिर्फ इसे शेयर कर रहे हैं, बल्कि इस पर मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं. 

क्या है वायरल वीडियो में खास?

वायरल वीडियो में एक यात्री एयरपोर्ट पर सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात CISF जवान के साथ एक मैजिक ट्रिक करता हुआ दिखाई देता है. इस वीडियो की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल बातचीत की तरह होती है, लेकिन धीरे-धीरे यह एक दिलचस्प जादू जैसा खेल बन जाता है. इसमें यात्री जवान से कहता है कि दोनों हाथ आगे करो और मुट्ठी बंद कर लो फिर वह जवान से कहता है कि इनमें से किसी एक हाथ को चुनो. 

यात्री ने एयरपोर्ट पर CISF के जवान के साथ करा खेल

जवान एक हाथ चुनता है और इसके बाद यात्री आगे की ट्रिक शुरू करता है. वह कहता है कि अब उस हाथ को खोलो और ध्यान से देखो फिर यात्री उस हाथ पर एक X जैसा निशान बनाता है और कहता है कि अगर मैं इस निशान को रगड़ूं तो यह धीरे-धीरे गायब हो जाएगा.जैसे-जैसे वह हाथ को रगड़ता है, वह निशान हल्का होता जाता है और ऐसा लगता है जैसे सच में वह गायब हो रहा हो. इसके बाद यात्री ऐसा इशारा करता है जैसे वह उस निशान को एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर कर रहा हो. वह जवान से पूछता है कि क्या उसने दूसरे हाथ को टच किया है या नहीं, जवान भी पूरी तरह ध्यान से देख रहा होता है और कहता है कि नहीं, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही जवान दूसरा हाथ आगे करता है, वहां वही X का निशान दिखाई देता है.

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हैरान रह गए CISF जवान

यह देखकर वहां मौजूद CISF जवान भी हैरान रह जाता है और मुस्कुराने लगता है. आसपास खड़े अन्य जवान भी रुककर यह पूरा नजारा देखते हैं और चौक जाते हैं. यह पूरा सीन काफी हल्का-फुल्का और मजेदार बन जाता है. 

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी है. किसी ने लिखा कि भाई ने तो कमाल का जादू कर दिया, तो किसी ने कहा CISF जवान भी आज चौंक गए. कुछ लोगों ने इसे सिर्फ एक स्मार्ट मैजिक ट्रिक बताया, जबकि कुछ ने इसे बेहद मजेदार पल कहा. 

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Published at : 16 Apr 2026 04:28 PM (IST)
Tags :
Airport Viral Video CISF Jawan Magic Passenger Magic Trick CISF Viral Clip Hand Magic
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