Viral Video: सोशल मीडिया आज ऐसा मंच बन गया है जहां कोई भी पल में स्टार बन सकता है. कभी किसी के डांस मूव्स वायरल हो जाते हैं, तो कभी किसी बच्चे की मासूमियत लोगों के दिलों को जीत लेती है. अब तो छोटे-छोटे बच्चों का कॉन्फिडेंस देखकर बड़े-बड़े सेलिब्रिटी भी हैरान रह जाते हैं.

आजकल इंस्टाग्राम और रील्स पर ऐसे बहुत से वीडियोज देखने को मिलते हैं जो हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं. इन्हीं में से एक प्यारा-सा वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है, जिसमें दो छोटे-छोटे बच्चे रैंप पर इस कदर एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि देखकर हर कोई वाह-वाह कह उठा.

वायरल वीडियो में क्या है खास?

वीडियो की शुरुआत एक सुंदर से रैंप वॉक से होती है. सामने से दो छोटे बच्चे एक लड़का और एक लड़की मॉडल्स की तरह कॉन्फिडेंस से चलते हुए नजर आते हैं. उनकी चाल, उनका एक्सप्रेशन और उनके मूव्स देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी फैशन शो में प्रोफेशनल मॉडल रैंप वॉक कर रहे हों.

छोटा-सा लड़का रैंप पर अपने स्टाइल से सबका दिल जीत लेता है. वहीं, उसके साथ चल रही प्यारी-सी लड़की, जो कि लड़के के पापा की बेस्टी की बेटी बताई जा रही है, पूरे माहौल को और भी मजेदार बना देती है. दोनों की जोड़ी इतनी क्यूट लग रही है कि देखने वाले खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहे. उनकी कॉन्फिडेंस भरी चाल और छोटे-छोटे एक्सप्रेशन इतने शानदार हैं कि वीडियो देखते ही देखते लोगों के दिलों में बस गया है.

यहां देखें वीडियो: https://www.instagram.com/anjurani6545/reel/DPONTM-ERE1/

लोगों ने किए जबरदस्त कमेंट्स

वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट @anjurani6545 से शेयर किया गया है. जैसे ही ये वीडियो अपलोड हुआ, वैसे ही इंटरनेट पर धूम मच गई. कुछ ही घंटों में इसे लाखों लोगों ने देख लिया और कमेंट्स व लाइक्स की बौछार शुरू हो गई. लोग इस प्यारे वीडियो पर दिल, आग और डांस वाले इमोजी लगातार शेयर कर रहे हैं. किसी ने लिखा इतने छोटे बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है. तो किसी ने कहा क्यूटनेस ओवरलोडेड. एक यूजर ने तो मजाक में लिखा भाई, अब तो बच्चे भी हमें फैशन का कॉम्पिटिशन देने लगे हैं.

सोशल मीडिया पर रिएक्शन

इस वीडियो की खासियत सिर्फ बच्चों की क्यूटनेस नहीं है, बल्कि उनका एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस और स्टाइल है. आज की डिजिटल दुनिया में जब लोग अपने हर छोटे पल को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, तब इस तरह के वीडियो न सिर्फ मनोरंजन देते हैं बल्कि बच्चों के टैलेंट को भी सामने लाते हैं. लोगों का कहना है कि इसमें मासूमियत और प्रोफेशनलिज्म का कॉम्बिनेशन देखने को मिला. यही वजह है कि वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बन गया है.

