हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगछोटे बच्चे ने रैंप पर दिखाया गजब का एटीट्यूड, पापा की बेस्टी की बेटी के साथ बांध दिया समां- देखें वायरल वीडियो

छोटे बच्चे ने रैंप पर दिखाया गजब का एटीट्यूड, पापा की बेस्टी की बेटी के साथ बांध दिया समां- देखें वायरल वीडियो

Viral Video: एक प्यारा-सा वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है, जिसमें दो नन्हें-मुन्ने बच्चे रैंप पर इस कदर एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि देखकर हर कोई वाह-वाह कह उठा. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 08 Nov 2025 11:07 AM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: सोशल मीडिया आज ऐसा मंच बन गया है जहां कोई भी पल में स्टार बन सकता है. कभी किसी के डांस मूव्स वायरल हो जाते हैं, तो कभी किसी बच्चे की मासूमियत लोगों के दिलों को जीत लेती है. अब तो छोटे-छोटे बच्चों का कॉन्फिडेंस देखकर बड़े-बड़े सेलिब्रिटी भी हैरान रह जाते हैं.

आजकल इंस्टाग्राम और रील्स पर ऐसे बहुत से वीडियोज देखने को मिलते हैं जो हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं. इन्हीं में से एक प्यारा-सा वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है, जिसमें दो छोटे-छोटे बच्चे रैंप पर इस कदर एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि देखकर हर कोई वाह-वाह कह उठा. 

वायरल वीडियो में क्या है खास?

वीडियो की शुरुआत एक सुंदर से रैंप वॉक से होती है. सामने से दो छोटे बच्चे एक लड़का और एक लड़की मॉडल्स की तरह कॉन्फिडेंस से चलते हुए नजर आते हैं. उनकी चाल, उनका एक्सप्रेशन और उनके मूव्स देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी फैशन शो में प्रोफेशनल मॉडल रैंप वॉक कर रहे हों. 

छोटा-सा लड़का रैंप पर अपने स्टाइल से सबका दिल जीत लेता है. वहीं, उसके साथ चल रही प्यारी-सी लड़की, जो कि लड़के के पापा की बेस्टी की बेटी बताई जा रही है, पूरे माहौल को और भी मजेदार बना देती है. दोनों की जोड़ी इतनी क्यूट लग रही है कि देखने वाले खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहे. उनकी कॉन्फिडेंस भरी चाल और छोटे-छोटे एक्सप्रेशन इतने शानदार हैं कि वीडियो देखते ही देखते लोगों के दिलों में बस गया है. 

यहां देखें वीडियो: https://www.instagram.com/anjurani6545/reel/DPONTM-ERE1/

लोगों ने किए जबरदस्त कमेंट्स

वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट @anjurani6545 से शेयर किया गया है. जैसे ही ये वीडियो अपलोड हुआ, वैसे ही इंटरनेट पर धूम मच गई. कुछ ही घंटों में इसे लाखों लोगों ने देख लिया और कमेंट्स व लाइक्स की बौछार शुरू हो गई. लोग इस प्यारे वीडियो पर दिल, आग और डांस वाले इमोजी लगातार शेयर कर रहे हैं. किसी ने लिखा इतने छोटे बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है. तो किसी ने कहा क्यूटनेस ओवरलोडेड. एक यूजर ने तो मजाक में लिखा भाई, अब तो बच्चे भी हमें फैशन का कॉम्पिटिशन देने लगे हैं. 

सोशल मीडिया पर रिएक्शन

इस वीडियो की खासियत सिर्फ बच्चों की क्यूटनेस नहीं है, बल्कि उनका एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस और स्टाइल है. आज की डिजिटल दुनिया में जब लोग अपने हर छोटे पल को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, तब इस तरह के वीडियो न सिर्फ मनोरंजन देते हैं बल्कि बच्चों के टैलेंट को भी सामने लाते हैं. लोगों का कहना है कि इसमें मासूमियत और प्रोफेशनलिज्म का कॉम्बिनेशन देखने को मिला. यही वजह है कि वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बन गया है.

यह भी पढ़ें कुत्ते पर झपटा तेंदुआ तो बीच में आ गई बिल्ली, देखें उल्टे पैर कैसे भाग गया दरिंदा?

Published at : 08 Nov 2025 11:07 AM (IST)
Tags :
Ramp Walk Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
OP Pimple in Kupwara: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर
सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर, कश्मीर में चला ऑपरेशन पिंपल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
ओटीटी
Baramulla OTT Release: मानव कौल की ‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 5th T20 Forecast: बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
Advertisement

वीडियोज

Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
'RJD के गाने' पर मोदी का ताना!
बिहार का 'अंग'.. किसका जमेगा रंग ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
OP Pimple in Kupwara: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर
सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर, कश्मीर में चला ऑपरेशन पिंपल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
ओटीटी
Baramulla OTT Release: मानव कौल की ‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 5th T20 Forecast: बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
ट्रेंडिंग
जब पब्लिक के बीच झूमते नजर आए हीरो नंबर-1, यूजर्स बोले- ओरिजिनल गोविंदा भी अब डुप्लीकेट लग रहा
जब पब्लिक के बीच झूमते नजर आए हीरो नंबर-1, यूजर्स बोले- ओरिजिनल गोविंदा भी अब डुप्लीकेट लग रहा
लाइफस्टाइल
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
जनरल नॉलेज
बैलेट पेपर से कैसे होती थी वोटों की गिनती, कितने दिन में आते थे नतीजे?
बैलेट पेपर से कैसे होती थी वोटों की गिनती, कितने दिन में आते थे नतीजे?
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget