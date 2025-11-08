हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकुत्ते पर झपटा तेंदुआ तो बीच में आ गई बिल्ली, देखें उल्टे पैर कैसे भाग गया दरिंदा?

कुत्ते पर झपटा तेंदुआ तो बीच में आ गई बिल्ली, देखें उल्टे पैर कैसे भाग गया दरिंदा?

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कुत्ता पेड़ के पास शांति से बैठा होता है. उसका ध्यान कहीं और होता है, तभी अचानक पीछे से एक तेंदुआ छलांग लगाते हुए उसकी ओर दौड़ता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 08 Nov 2025 09:09 AM (IST)
आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है. सोशल मीडिया की दुनिया में रोजाना सैकड़ों वीडियो आते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो लोगों के दिल को छू जाते हैं या फिर अपनी अनोखी घटना की वजह से चर्चा का विषय बन जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खूब शेयर किया जा रहा है, जिसमें एक छोटा-सा जानवर बड़े दरिंदे को मात देता दिख रहा है. 

वीडियो में दिखा हैरान करने वाला नजारा

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कुत्ता पेड़ के पास शांति से बैठा होता है. उसका ध्यान कहीं और होता है, तभी अचानक पीछे से एक तेंदुआ छलांग लगाते हुए उसकी ओर दौड़ता है. ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल कुत्ता तेंदुए के शिकंजे में फंस जाएगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.

जैसे ही तेंदुआ कुत्ते के करीब पहुंचता है, सामने से एक नन्ही सी बिल्ली तेजी से दौड़ती हुई आती है और बिना किसी डर के सीधे तेंदुए पर झपट पड़ती है.बिल्ली ने न सिर्फ तेंदुए पर हमला किया, बल्कि उसका चेहरा अपने पंजों और दांतों से पकड़ लिया. कुछ सेकंड तक दोनों के बीच झड़प होती रही, लेकिन फिर अचानक तेंदुआ बिल्ली की बहादुरी देखकर घबरा जाता है और भाग खड़ा होता है.

बिल्ली की हिम्मत देखकर लोग हैरान

यह पूरा सीन देखकर लोग दंग रह गए. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जहां एक तरफ कुत्ता डर के मारे पीछे हट जाता है, वहीं बिल्ली बिना डरे तेंदुए से भिड़ जाती है. हालांकि ये वीडियो एआई से बना है. आमतौर पर हम सोचते हैं कि बिल्ली छोटी और नाज़ुक होती है लेकिन इस वीडियो ने साबित कर दिया कि हिम्मत का कोई साइज नहीं होता है.

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन 

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, लोगों ने कमेंट्स की लाइन लगा दी. किसी ने लिखा इतनी हिम्मत तो कई इंसानों में भी नहीं होती, तो किसी ने मजाकिया अंदाज में कहा बिल्ली नहीं, यह तो जंगल की शेरनी निकली. कुछ यूजर्स ने मजाक करते हुए लिखा कि अब से कुत्ते को बॉडीगार्ड बिल्ली के साथ घूमना चाहिए. वीडियो पर लाखों व्यूज और हजारों लाइक आ चुके हैं. कई लोगों ने इसे जानवरों की दोस्ती और बहादुरी का सबसे शानदार नजारा बताया है. 

Published at : 08 Nov 2025 09:09 AM (IST)
