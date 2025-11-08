चलती ट्रेन में गेट के पास नजर आया बेहद तगड़ा अजगर, उससे भी टिकट मांगने लगे यूजर्स

भारतीय रेल देश की सबसे बड़ी और व्यस्त यातायात सेवाओं में से एक है. हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. कोई काम के सिलसिले में, कोई अपने परिवार से मिलने, तो कोई घूमने-फिरने के लिए. लेकिन कभी-कभी ट्रेन से जुड़ी कुछ ऐसी अजीब घटनाएं सामने आती हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. सोशल मीडिया पर आए दिन रेल यात्राओं से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी कोई फनी हरकत, तो कभी कोई हादसा या अजीबो-गरीब नजारा.

ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. आमतौर पर हम ट्रेन में यात्रियों को बैठे या गेट पर खड़े देखते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था. इसमें ट्रेन के गेट के पास एक अजगर आराम से घूमता हुआ नजर आया. इस वीडियो को फेसबुक यूज़र @Amit Sharma ने शेयर किया, और देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया.

वीडियो में क्या दिखा?

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक ट्रेन स्टेशन से गुजर रही होती है. तभी एक बड़ा सा अजगर ट्रेन के गेट के पास टहलता हुआ नजर आता है. वह बिल्कुल शांत दिख रहा है, जैसे वह भी किसी सफर पर निकला हो. वीडियो देखकर ऐसा लगता है जैसे यह घटना किसी असली यात्रा के दौरान की है, न कि किसी फिल्म का सीन.

कई लोग वीडियो देखकर हैरान रह गए कि आखिर इतना बड़ा अजगर ट्रेन में कैसे पहुंच गया और सबसे बड़ी बात यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को इसकी जानकारी कैसे नहीं मिली, यह घटना रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है.

लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर फैला, लोगों ने तरह-तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए. कुछ यूजर्स ने इसे मजाकिया अंदाज में लिया तो कुछ ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. एक यूजर ने लिखा, इससे भी टिकट मांगो भाई, बेटिकट सफर करने का हक किसी को नहीं, दूसरे ने मजाक में लिखा, लगता है अजगर भी AC कोच में सफर करना चाहता है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि यह बहुत खतरनाक स्थिति है और रेलवे को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए. कई लोगों ने यह भी कहा कि अगर किसी यात्री की जगह यह अजगर दिखाई देता तो स्थिति काफी डरावनी हो सकती थी.

