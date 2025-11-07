हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सुहागरात के लिए 3 लड़कों ने सजाया शानदार बिस्तर, वायरल वीडियो देखकर यूजर्स बोले- यही रात अंतिम यही रात भारी

सुहागरात के लिए 3 लड़कों ने सजाया शानदार बिस्तर, वायरल वीडियो देखकर यूजर्स बोले- यही रात अंतिम यही रात भारी

शादी की तैयारियों में सबसे खास पल होता है दुल्हन-दूल्हे का अपना पर्सनल स्पेस, जिसे लोग खास दिन के लिए सजाते हैं. इंटरनेट पर ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 07 Nov 2025 10:03 AM (IST)
शादी किसी भी व्यक्ति की लाइफ का सबसे खास और यादगार मौका होती है. हर कोई चाहता है कि उसकी शादी बिल्कुल सपनों जैसी हो सुंदर कपड़े, खूबसूरत सजावट, फूलों से भरा मंडप और चारों ओर खुशियों का माहौल. इन सब तैयारियों में सबसे खास पल होता है दुल्हन-दूल्हे का अपना पर्सनल स्पेस कमरा, जिसे लोग खास दिन के लिए सजाते हैं.

हाल ही में इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी है. इस वीडियो में, इंस्टाग्राम यूजर @raja_flower_decoration07 ने दिखाया है कि कैसे तीन लड़के सुहागरात के लिए एक बिस्तर और कमरे को बेहद सुंदर और शानदार तरीके से सजाते हैं.वीडियो में कमरे की सजावट इतनी अट्रैक्टिव है कि उसे देखकर हर कोई हैरान और मुस्कुरा रहा है.

वीडियो में क्या खास है?

वीडियो में तीन युवा लड़के कमरे को फूलों, लाइटिंग और रंग-बिरंगे सजावट के सामान से सजाते दिखाई दे रहे हैं. बिस्तर को इतना खूबसूरत बनाया गया है कि ऐसा लग रहा है मानो यह किसी सपनों की सुहागरात के लिए तैयार किया गया हो. लोगों को इस मजेदार और अनोखी सजावट देखकर काफी मनोरंजन मिला और वीडियो तेजी से वायरल हो गया. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Suhail Jaanni (@raja_flower_decoration07)

सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर अलग-अलग कमेंट्स किए 

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने अपने रिएक्शन देना शुरू कर दिए और कमेंट सेक्शन काफी मजेदार बन गया. कुछ यूजर्स ने हैरानी जताई तो कुछ ने वीडियो देखकर हंसी रोक नहीं पाई. किसी ने लिखा कि क्या-क्या मेरी फीड में आ रहा है, फिर दुबारा मत दिखाना, तो किसी ने मजाक में कहा, मेरे सपने हैं. वहीं कुछ ने इस वीडियो को देखकर मजेदार अंदाज में कहा, यही रात अंतिम और यही रात भारी, महासंग्राम की तैयारी.

कुछ कमेंट्स और भी हंसी लाने वाले थे, जैसे किसी ने लिखा, एक हमारे दादा जी का बेड था खटिया और किसी ने बिस्तर की सजावट देखकर कहा, इन्होंने नए बिस्तर में कील लगा दी. कई लोग मजाक में पूछते दिखे, स्क्रॉल करते-करते किसकी सुहागरात में आ गया और कुछ ने हंसी में कहा, वह सब ठीक है भाई, पर कैमरा कहां लगाना है. कई लोग सजावट की तारीफ भी कर रहे थे, वा वा, बहुत ही खूबसूरत, कुछ ने मजाक में लिखा कि बिस्तर तो तीनों ऐसे सज रहे हैं जैसे इनकी सुहागरात हो. 

Published at : 07 Nov 2025 10:02 AM (IST)
