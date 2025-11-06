‎आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा मंच बन गया है जहां कुछ भी पल भर में वायरल हो जाता है. चाहे कोई डांस वीडियो हो, कोई फनी क्लिप हो या फिर कोई अजीबो-गरीब घटना. इंस्टाग्राम और रील्स के जमाने में लोग कुछ अनोखा देखते ही उसे शेयर करना शुरू कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है, जिसे देखकर हर कोई हैरान भी है और मुस्कुरा भी रहा है. इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर आप अलग हैं तो दुनिया जरूर आपको नोटिस करती है. और इस वीडियो की यह लंबी दीदी अब सोशल मीडिया पर नई स्टार बन गई हैं.

वीडियो में क्या है खास?

‎इंस्टाग्राम यूजर @ritrisha_adhikary ने यह वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक बेहद लंबी लड़की दिखाई दे रही है, जो किसी मार्केट में आराम से टहलती नजर आती है. उसकी हाइट इतनी ज्यादा है कि आसपास खड़े लोगों की नजरें उस पर टिक जाती हैं. हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता है. कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं तो कुछ बस मुस्कुराकर उसे देखते रह जाते हैं.वो लड़की भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराती हुई बाजार में घूमती दिखाई देती है, जैसे उसे इस ध्यान की परवाह ही नहीं, उसका ये कॉन्फिडेंस और मुस्कराहट ही इस वीडियो को इतना वायरल बना रही है.

‎सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर कमेंट्स किए

View this post on Instagram A post shared by Ritrisha Adhikary (@ritrisha_adhikary)

वीडियो के वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी और ह्यूमर दोनों दिखा दिए. किसी ने उसे खली की पत्नी कहा, तो किसी ने मजाक में कुंभकर्ण की बहन बोल दिया. किसी ने लिखा दीदी को कोई परेशान भी नहीं कर सकता, एक थप्पड़ में यमलोक पहुंचा देंगी, तो किसी ने मजाक उड़ाते हुए लिखा खली सर को आखिरकार उनकी पत्नी मिल गई. एक यूजर ने लिखा कुंभकर्ण की बहन मिल गई भाई. वहीं किसी ने मजे में लिखा Hulk नहीं Hulki है ये बहन तो, कुछ लोगों ने तो यह तक कहा कि दीदी का घर होगा तो दरवाजा कितना बड़ा होगा. सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. हर कोई अपनी तरह से इस वायरल क्लिप पर मजेदार रिएक्शन दे रहा है.

