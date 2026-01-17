Video: स्कूल से लौटती नाबालिग ने पुल से लगाई छलांग, CCTV में कैद दिल दहला देने वाला पल
Viral Video : सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में स्कूल से लौटती एक नाबालिग छात्रा पुल से नदी में कूदती हुई दिखाई पड़ती है. घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई. एक राहगीर ने बचाने की कोशिश की, पर वह असफल रहा.
Viral CCTV Video Shocks Nation: सोशल मीडिया पर एक बेहद दर्दनाक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी के दिल को झकझोर दिया है. वीडियो में दिखाई पड़ता है कि स्कूल से लौटती एक नाबालिग छात्रा अचानक चलते-चलते पुल से नीचे नदी में कूद जाती है.
यह पूरी घटना सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है. वीडियो में दिखाई पड़ता है कि पुल पर खड़ा व्यक्ति बच्ची को देख लेता है और उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन अफसोस, व्यक्ति के पहुंचने से पहले ही छात्रा नदी में छलांग लगा देती है.
बाइक सवार रुके मौके पर
वीडियो में दिखाई पड़ता है कि जैसे ही बच्ची नदी में कूदती है, पास खड़ा व्यक्ति जोर-जोर से आवाज लगाने लगता है. उसकी आवाज को सुनकर रास्ते से गुजर रहे राहगीर और बाइक सवार रुककर नदी की तरफ देखने लगते हैं.
स्कूल से लौटती एक नाबालिग छात्रा— Er. Aamir malik (@AamirMalick605) January 16, 2026
चलते-चलते पुल से नदी में कूद गई।
घटना सीसीटीवी में कैद है
लेकिन आख़िरी वजह अब तक साफ़ नहीं है।
ये घटना याद दिलाती है कि
बच्चों की मानसिक सेहत उतनी ही ज़रूरी है
जितनी उनकी पढ़ाई।
समय पर बात सुनना और सहारा
कई ज़िंदगियाँ बचा सकता है। pic.twitter.com/IiXlqKZnEf
कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, हालांकि वीडियो में आगे क्या हुआ, बच्ची को बचाया जा सका या नहीं, इस बात की जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है.
सोशल मीडिया पर भावुक प्रतिक्रियाएं
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के भावुक कमेंट आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “इतना बड़ा कदम उठाने पर किसने मजबूर कर दिया, यह सोचकर दिल टूट जाता है.” वहीं दूसरे यूजर ने कहा, “बच्चों की पढ़ाई जितनी जरूरी है, उतना ही उनकी मानसिक सेहत और भावनात्मक सहारा भी सबसे ज्यादा जरूरी है.”
एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, “बहुत ही दुखद! आज के दौर में बच्चों पर उम्मीदों का इतना बोझ है कि वे अंदर से टूट रहे हैं. ‘सब ठीक है’ कहने के बजाय उनके साथ बैठकर उनकी बात सुनना ज्यादा जरूरी है. बच्चों को डिग्री से पहले आपका साथ चाहिए.”
