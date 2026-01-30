Video: बर्फीली ढलानों पर 'मौत का तांडव', हिम तेंदुए और आइबेक्स के बीच सांस रोक देने वाली जंग

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी के पहाड़ी गांव किब्बर में हिम तेंदुए के शिकार का एक रोमांचक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस दुर्लभ दृश्य को कैमरे में कैद करने वाले फोटोग्राफर एंड्रेस नोवेल्स ने इसे अपने जीवन का सबसे बेहतरीन वन्यजीव पल बताया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि यह फुटेज उन्होंने किब्बर में अपने प्रवास के आखिरी दिन शूट किया था.

भारी हिमपात के बाद जब बादल छटे तो पूरी घाटी ताज़ी बर्फ की मोटी चादर से ढकी हुई थी. इसी बीच हिम तेंदुए को देखने का एक दुर्लभ अवसर मिला. नोवेल्स के मुताबिक, उन्होंने उसी वयस्क मादा हिम तेंदुए को देखा जिसे कुछ दिन पहले भी देखा था. तेंदुआ अपने दो शावकों को खाई के तल में छोड़कर ऊंचाई पर चढ़ गया, जहां आइबेक्स का झुंड चर रहा था.

तनावपूर्ण शिकार का रोमांच

इसके बाद एक लंबा और तनावपूर्ण शिकार शुरू हुआ. वीडियो में तेंदुआ बर्फ पर बेहद धीरे और चुपचाप झुंड की ओर बढ़ता दिखाई देता है. उसने सबसे बड़े नर आइबेक्स को निशाना बनाया और अचानक हमला कर दिया.

आइबेक्स का पलटवार और बचाव

शुरुआत में लगा कि तेंदुआ जल्दी ही शिकार को गिरा देगा, लेकिन आइबेक्स ने जोरदार पलटवार किया. वह पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए चट्टानों की ओर भागा, जबकि तेंदुआ उसकी पीठ से चिपका रहा. दोनों कई बार फिसले और बर्फ में लुढ़कते रहे. एक गलत कदम उन्हें खाई में गिरा सकता था.

आखिरी क्षणों में तेंदुए की पकड़ छूट गई और आइबेक्स को भागने का मौका मिल गया. नोवेल्स ने कहा "उस एक पल ने आइबेक्स को दिशा बदलने और भागने का मौका दे दिया. उसने थोड़ी देर उसका पीछा किया, लेकिन शिकार खत्म हो चुका था."

हिमालय में जीवन की क्रूरता और नाजुकता का दृश्य

वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हैरान रह गए. एक यूजर ने लिखा, “यह कितना अद्भुत है! पूरे दृश्य को कैद करने के लिए शानदार काम.” एक अन्य यूजर ने कहा, “यह अविश्वसनीय मुठभेड़ थी, इससे ज्यादा रोमांचक कुछ नहीं हो सकता.” फोटोग्राफर ने बताया कि वहां मौजूद लोग सन्नाटे में खड़े थे. यह घटना हिमालय की ऊंचाइयों में जीवन की क्रूरता और नाजुकता की याद दिलाती है.