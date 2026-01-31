Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कई वीडियो वायरल होते हैं, जो कभी हमें हंसा देते हैं और कभी डर के साए में घेर देते हैं. हाल ही में आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के अशोक नगर से ऐसा ही एक खौफनाक वीडियो सामने आया. वीडियो के मुताबिक नहर की मरम्मत के दौरान एक बिजली का खंभा अचानक गिरने वाला था. पास से गुजर रहे बच्चे को स्थानीय लोगों ने तुरंत सतर्क किया और वह समय रहते वहां से भाग गया. यह डरावना लेकिन राहत देने वाला पल सीसीटीवी में कैद हो गया.

वीडियो देखकर साफ लगता है कि हादसा कितना बड़ा हो सकता था. अगर बच्चा थोड़ी देर भी रुकता या ध्यान नहीं देता, तो उसके लिए यह स्थिति जानलेवा साबित हो सकती थी. नहर के पास काम कर रहे लोग भी अपने इशारों और चेतावनी के जरिए बच्चे की सुरक्षा में मदद कर रहे थे. उनकी सतर्कता ने इस घटना में अहम भूमिका निभाई.

📍Kurnool, Andhra Pradesh: An electric pole collapsed during canal repair work in Ashok Nagar. A kid walking by was alerted by locals and ran back just in time. Narrow escape caught on CCTV. pic.twitter.com/0ZVG07YAqv — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) January 30, 2026

बच्चे ने कैसे बचाई अपनी जान?

सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि जैसे ही बच्चा खंभे के गिरने का संकेत पाता है, वह तुरंत दौड़कर अपने आप को सुरक्षित जगह पर चला जाता है. उसकी त्वरित प्रतिक्रिया और मौजूद लोगों की सतर्कता ने यह सुनिश्चित किया कि कोई बड़ी चोट या हादसा न हो.

सुरक्षा और सतर्कता पर ध्यान

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बेहतरीन जागरूकता और त्वरित प्रतिक्रिया के बावजूद, अगर यह कोई वयस्क होता तो शायद बिजली का झटका लग जाता और परिणाम जानलेवा हो सकता था. वयस्कों की प्रतिक्रिया अक्सर बच्चों की तरह तेज नहीं होती."

एक दूसरे यूजर ने कहा, "यह देखकर लगा कि सुरक्षा और सतर्कता कितनी जरूरी है. किसी भी कंस्ट्रक्शन या मरम्मत स्थल के पास बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए." एक अन्य यूजर ने लिखा, "छोटे बच्चों में इतनी त्वरित प्रतिक्रिया होना वाकई प्रशंसनीय है. उन्हें बचाने वाले लोग भी बहुत जिम्मेदार हैं."