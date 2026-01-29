Video: UP की छोरी का धाकड़ अंदाज़! बीच सड़क मनचले की दी 'कुटाई सर्विस', रोमियो पर बरसाए डंडे
Viral Video: लखनऊ की सड़क पर छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक लड़का लड़की को परेशान कर रहा था. तभी लड़की ने हिम्मत दिखाकर डंडे से उसकी पिटाई की और आत्मरक्षा करते हुए मनचले को सबक सिखाया.
Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन लड़ाई-झगड़े और चौंकाने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़क पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई.
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का लड़की को परेशान कर रहा था, लेकिन लड़की ने डरने या चुप रहने के बजाय तुरंत हिम्मत दिखाई. उसने खुद का बचाव करते हुए मनचले का विरोध किया और सड़क पर डंडे से लड़के की जमकर पिटाई कर दी. लड़का खुदकों बचाकर भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन लड़की बार-बार उसे पकड़कर सबक सिखाती रही. यह घटना हिंसा नहीं, बल्कि आत्मरक्षा और साहस की मिसाल बनकर सामने आई है.
वीडियो के कैप्शन में लिखा था 'अब सवाल यही है… क्या अब भी चुप रहना ही सही माना जाएगा?'
लखनऊ में मनचले को मिला तुरंत जवाब 🚨— KUNDAN PATEL (@KUNDAN00PATEL) January 28, 2026
एक लड़का लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था..
लड़की ने डरने की बजाय...
खुद का बचाव करते हुए विरोध किया..
यह हिंसा नहीं,आत्मरक्षा और हिम्मत की मिसाल है
👉 सवाल यही है...
क्या अब भी चुप रहना ही सही माना जाएगा.. pic.twitter.com/tNVS4uTUV7
लड़की ने कैसे किया बचाव?
जब लड़के ने लड़की के साथ अश्लील हरकत की, तो लड़की ने डरने की बजाय साहस के साथ खुद का बचाव किया. उसने मौके का फायदा उठाते हुए लड़के को पकड़कर डंडे से उसकी पिटाई की ताकि वह अपनी ये हरकतें दोबारा न कर सके.
आत्मरक्षा से ही ऐसे दरिंदों को मिलेगा सबक
एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा "बिल्कुल भाई सही, जब यही काम हर लड़की अपनी आत्मरक्षा करना शुरू कर देगी तो फिर ये रोज हर जगह छेड़छाड़ वाली घटनाएं बंद हो जाएंगी." एक दूसरे यूजर ने लिखा "हिम्मत और आत्मरक्षा ही ऐसे दरिंदों को सबक सिखाने का सबसे सही रास्ता है."
हर लड़की को मजबूती से करना चाहिए सामना
एक अन्य यूजर ने लिखा "इस लड़की ने बिल्कुल ठीक किया है. लड़की की इज्जत को कुछ घटिया लोग मामूली समझ रहे हैं. सभी लड़कियों को ऐसे ही मजबूती से सामना करना चाहिए और ऐसे घटिया लोगों का अच्छे से मुंह तोड़ देना चाहिए. बहुत बढ़िया किया, सेल्यूट है इस लड़की को. बाकी लड़कियों को इसे देखकर सीख लेनी चाहिए."
