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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपापा नहीं मानेंगे, लड़की की बात सुन प्रेमी ने चलती ट्रेन में भर दी मांग- वीडियो वायरल

पापा नहीं मानेंगे, लड़की की बात सुन प्रेमी ने चलती ट्रेन में भर दी मांग- वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में एक युवक और युवती ट्रेन में साथ बैठे नजर आते हैं. कुछ ही पल बाद युवक जेब से सिंदूर निकालता है और युवती की मांग में भर देता है. जैसे ही सिंदूर भरता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Jun 2026 06:25 PM (IST)
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चलती ट्रेन में यात्रियों को ऐसा सीन देखने को मिला कि लोग कुछ देर के लिए हैरान रह गए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक युवक अचानक अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर भर देता है. तभी लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, "मेरे पापा नहीं मानेंगे." बस...यहीं से वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी. कोई इसे प्यार की जीत बता रहा है तो कोई कह रहा है कि भाई, ट्रेन में टिकट कटवाने आए थे या शादी करने. हालांकि, वीडियो कहां का है और इसमें दिख रहे कपल की पहचान क्या है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

चलती ट्रेन बनी शादी का मंडप

वायरल वीडियो में एक युवक और युवती ट्रेन में साथ बैठे नजर आते हैं. कुछ ही पल बाद युवक जेब से सिंदूर निकालता है और युवती की मांग में भर देता है. जैसे ही सिंदूर भरता है, लड़की कहती है, "मेरे पापा नहीं मानेंगे." यह सुनते ही आसपास बैठे लोग भी दोनों को देखने लगते हैं. किसी यात्री ने इस पूरे पल को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब इंटरनेट पर छाया हुआ है.

वीडियो का सच अभी भी रहस्य

वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह घटना कब और कहां की है. न ही दोनों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि हुई है. इसलिए वीडियो को लेकर किए जा रहे अलग-अलग दावों की पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है. हालांकि कुछ भी हो, वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है और अब यूजर्स की मजेदार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

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यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट्स

वीडियो को @AnjaliLearn नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जब बाप नहीं मानेगा तो सिंदूर क्यों भरवा लिया दीदी. एक और यूजर ने लिखा...बड़े खतरनाक लोग हैं, बगैर शादी पति पत्नी बने बैठे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ड्रामा है ये सब, दोनों की शादी अलग अलग होगी देख लेना.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 06:25 PM (IST)
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