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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमध्य प्रदेश में कचरा गाड़ी से घसीटी गई मृत गाय, VIDEO वायरल होते ही मचा बवाल

मध्य प्रदेश में कचरा गाड़ी से घसीटी गई मृत गाय, VIDEO वायरल होते ही मचा बवाल

यह मामला बैतूल जिले की झल्लार ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, परतवाड़ा रोड पर किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से एक गाय की मौत हो गई थी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Jun 2026 05:06 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. वायरल वीडियो में एक मृत गाय के शव को नगर पंचायत की कचरा उठाने वाली गाड़ी से रस्सी बांधकर घसीटते हुए ले जाया जा रहा है. यह दृश्य सामने आते ही लोगों में नाराजगी फैल गई और कई लोगों ने इसे अमानवीय बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग शुरू कर दी. घटना को लेकर स्थानीय लोगों के साथ-साथ गौ-रक्षा संगठनों ने भी प्रशासन पर सवाल उठाए हैं. वहीं पंचायत का कहना है कि ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं होने की वजह से मजबूरी में कचरा गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ा.

सड़क हादसे में हुई थी गाय की मौत

यह मामला बैतूल जिले की झल्लार ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, परतवाड़ा रोड पर किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से एक गाय की मौत हो गई थी. गाय आवारा थी, इसलिए उसका कोई मालिक सामने नहीं आया. इसी वजह से उसका शव करीब दो दिन तक सड़क किनारे पड़ा रहा. इसके बाद पंचायत ने शव को हटाने की व्यवस्था की.

ट्रैक्टर नहीं मिला तो कचरा गाड़ी का किया इस्तेमाल

बताया गया कि उस वक्त शव ले जाने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली उपलब्ध नहीं थी. ऐसे में सफाई कर्मचारियों ने मृत गाय के शव को रस्सी से बांधा और गांव की कचरा उठाने वाली गाड़ी से उसे कचरा निस्तारण स्थल तक ले गए. इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मामला चर्चा का विषय बन गया.

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सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने कहा कि किसी भी मृत पशु के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए. कुछ लोगों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि अगर संसाधनों की कमी थी, तब भी कोई दूसरा और सम्मानजनक तरीका अपनाया जाना चाहिए था. वीडियो को @YSaghal नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक हजारों लोगों ने देखा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 05:06 PM (IST)
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