मध्य प्रदेश में कचरा गाड़ी से घसीटी गई मृत गाय, VIDEO वायरल होते ही मचा बवाल
यह मामला बैतूल जिले की झल्लार ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, परतवाड़ा रोड पर किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से एक गाय की मौत हो गई थी.
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. वायरल वीडियो में एक मृत गाय के शव को नगर पंचायत की कचरा उठाने वाली गाड़ी से रस्सी बांधकर घसीटते हुए ले जाया जा रहा है. यह दृश्य सामने आते ही लोगों में नाराजगी फैल गई और कई लोगों ने इसे अमानवीय बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग शुरू कर दी. घटना को लेकर स्थानीय लोगों के साथ-साथ गौ-रक्षा संगठनों ने भी प्रशासन पर सवाल उठाए हैं. वहीं पंचायत का कहना है कि ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं होने की वजह से मजबूरी में कचरा गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ा.
सड़क हादसे में हुई थी गाय की मौत
यह मामला बैतूल जिले की झल्लार ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, परतवाड़ा रोड पर किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से एक गाय की मौत हो गई थी. गाय आवारा थी, इसलिए उसका कोई मालिक सामने नहीं आया. इसी वजह से उसका शव करीब दो दिन तक सड़क किनारे पड़ा रहा. इसके बाद पंचायत ने शव को हटाने की व्यवस्था की.
A dead cow was tied with a rope to a Gram Panchayat garbage vehicle and dragged for nearly 1 kilometre on the road in Jhallar village, Bhainsdehi Assembly constituency, instead of being transported with dignity for its last rites. The horrifying act came to light after local gau… pic.twitter.com/ixliM63osX— yash saghal (@YSaghal) June 29, 2026
ट्रैक्टर नहीं मिला तो कचरा गाड़ी का किया इस्तेमाल
बताया गया कि उस वक्त शव ले जाने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली उपलब्ध नहीं थी. ऐसे में सफाई कर्मचारियों ने मृत गाय के शव को रस्सी से बांधा और गांव की कचरा उठाने वाली गाड़ी से उसे कचरा निस्तारण स्थल तक ले गए. इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मामला चर्चा का विषय बन गया.
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सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने कहा कि किसी भी मृत पशु के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए. कुछ लोगों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि अगर संसाधनों की कमी थी, तब भी कोई दूसरा और सम्मानजनक तरीका अपनाया जाना चाहिए था. वीडियो को @YSaghal नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक हजारों लोगों ने देखा है.
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