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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगचलती ट्रेन में युवती को देख करने लगा अश्लील इशारे, वायरल वीडियो देख गुस्से में यूजर्स

चलती ट्रेन में युवती को देख करने लगा अश्लील इशारे, वायरल वीडियो देख गुस्से में यूजर्स

वह विवेक एक्सप्रेस से बोलपुर जंक्शन से दानकुनी की ओर सफर कर रही थीं. इसी दौरान जब वह कोच के दरवाजे के पास खड़ी थीं, तब एक व्यक्ति कथित तौर पर उन्हें देखकर बार-बार अश्लील इशारे करने लगा.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Jun 2026 08:35 PM (IST)
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ट्रेन में सफर कर रही एक युवती के साथ हुई कथित छेड़छाड़ का मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कंटेंट क्रिएटर रूपाली दीक्षित ने आरोप लगाया है कि यात्रा के दौरान एक व्यक्ति उन्हें देखकर बार-बार अश्लील इशारे कर रहा था. युवती ने चुप रहने के बजाय पूरी घटना अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर ली और सोशल मीडिया पर शेयर कर दी. वीडियो वायरल होते ही लोगों में नाराजगी फैल गई. वहीं भारतीय रेलवे ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए शिकायत दर्ज होने की पुष्टि की है.

ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी थी युवती, तभी शुरू हुई शर्मनाक हरकत

रूपाली दीक्षित के मुताबिक, वह विवेक एक्सप्रेस से बोलपुर जंक्शन से दानकुनी की ओर सफर कर रही थीं. इसी दौरान जब वह कोच के दरवाजे के पास खड़ी थीं, तब एक व्यक्ति कथित तौर पर उन्हें देखकर बार-बार अश्लील इशारे करने लगा. युवती ने बताया कि उसने इस हरकत को नजरअंदाज करने के बजाय कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में आरोपी जैसा दिख रहा व्यक्ति युवती की ओर देखकर आपत्तिजनक इशारे करता नजर आता है.

सोशल मीडिया पर शेयर किया VIDEO, रेलवे ने दर्ज की शिकायत

रूपाली ने वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर करते हुए पूरी घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आरोपी ट्रेन के जनरल कोच में सफर कर रहा था. वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय रेलवे ने जवाब देते हुए बताया कि शिकायत रेल मदद पोर्टल पर दर्ज कर ली गई है और शिकायत संख्या भी भेज दी गई है. अब मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई. कई यूजर्स ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के साथ इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने रूपाली की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने चुप रहने के बजाय सबूत के साथ शिकायत की, जिससे ऐसे मामलों में कार्रवाई करना आसान हो जाता है.

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सोशल मीडिया यूजर्स बोले-'ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई जरूरी'

वीडियो पर हजारों लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स ने रेलवे की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की. कुछ ने लिखा कि हर महिला को ऐसे मामलों में बिना डरे शिकायत करनी चाहिए. वहीं कई लोगों ने मांग की कि आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न करे.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 08:35 PM (IST)
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