चलती ट्रेन में युवती को देख करने लगा अश्लील इशारे, वायरल वीडियो देख गुस्से में यूजर्स

ट्रेन में सफर कर रही एक युवती के साथ हुई कथित छेड़छाड़ का मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कंटेंट क्रिएटर रूपाली दीक्षित ने आरोप लगाया है कि यात्रा के दौरान एक व्यक्ति उन्हें देखकर बार-बार अश्लील इशारे कर रहा था. युवती ने चुप रहने के बजाय पूरी घटना अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर ली और सोशल मीडिया पर शेयर कर दी. वीडियो वायरल होते ही लोगों में नाराजगी फैल गई. वहीं भारतीय रेलवे ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए शिकायत दर्ज होने की पुष्टि की है.

ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी थी युवती, तभी शुरू हुई शर्मनाक हरकत

रूपाली दीक्षित के मुताबिक, वह विवेक एक्सप्रेस से बोलपुर जंक्शन से दानकुनी की ओर सफर कर रही थीं. इसी दौरान जब वह कोच के दरवाजे के पास खड़ी थीं, तब एक व्यक्ति कथित तौर पर उन्हें देखकर बार-बार अश्लील इशारे करने लगा. युवती ने बताया कि उसने इस हरकत को नजरअंदाज करने के बजाय कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में आरोपी जैसा दिख रहा व्यक्ति युवती की ओर देखकर आपत्तिजनक इशारे करता नजर आता है.

Today I was travel in Vivek Express when I Stand at coach door ,this guy behave badly and giving me sign of Sexual .He was Travelling in a 15228- SMVT Express in 2nd General coach from Engine and now he was reaching to Dankuni Jn.@RailMadad @RailMinIndia @RailwaySeva @RPF_INDIA pic.twitter.com/bMp4J61Czg — Rupali Dixit 🇮🇳 (@GhumakkadLaali) June 29, 2026

सोशल मीडिया पर शेयर किया VIDEO, रेलवे ने दर्ज की शिकायत

रूपाली ने वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर करते हुए पूरी घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आरोपी ट्रेन के जनरल कोच में सफर कर रहा था. वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय रेलवे ने जवाब देते हुए बताया कि शिकायत रेल मदद पोर्टल पर दर्ज कर ली गई है और शिकायत संख्या भी भेज दी गई है. अब मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई. कई यूजर्स ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के साथ इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने रूपाली की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने चुप रहने के बजाय सबूत के साथ शिकायत की, जिससे ऐसे मामलों में कार्रवाई करना आसान हो जाता है.

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सोशल मीडिया यूजर्स बोले-'ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई जरूरी'

वीडियो पर हजारों लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स ने रेलवे की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की. कुछ ने लिखा कि हर महिला को ऐसे मामलों में बिना डरे शिकायत करनी चाहिए. वहीं कई लोगों ने मांग की कि आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न करे.

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