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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: आज मैं ही जज हूं! वाराणसी कोर्ट में महिला का हाई-वोल्टेज ड्रामा, VIDEO वायरल

Video: आज मैं ही जज हूं! वाराणसी कोर्ट में महिला का हाई-वोल्टेज ड्रामा, VIDEO वायरल

Video: बताया जा रहा है कि यह घटना सुबह करीब 9 बजे की है. महिला पहले कोर्ट स्टाफ से जज के आने का समय पूछती है और फिर सीधे मंच पर चढ़कर जज की कुर्सी पर बैठ जाती है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 13 Jun 2026 05:54 PM (IST)
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वाराणसी जिला अदालत में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एक महिला ने अचानक कोर्टरूम में एंट्री लेकर ऐसा कदम उठा लिया, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. आम दिनों की तरह कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने से पहले का समय था, लेकिन अचानक जो हुआ, उसने पूरे माहौल को बदलकर रख दिया. एक महिला सीधे जज की कुर्सी पर जा बैठी और खुद को “जिला जज” घोषित कर दिया. यह नजारा इतना अजीब और अप्रत्याशित था कि वहां मौजूद कर्मचारी, वकील और अन्य लोग कुछ देर के लिए समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है.

जज की कुर्सी पर बैठकर शुरू कर दी ‘कोर्ट’

बताया जा रहा है कि यह घटना सुबह करीब 9 बजे की है. महिला पहले कोर्ट स्टाफ से जज के आने का समय पूछती है और फिर सीधे मंच पर चढ़कर जज की कुर्सी पर बैठ जाती है. इसके बाद वह टेबल पर हाथ मारते हुए “ऑर्डर-ऑर्डर” चिल्लाने लगती है और कहती है, “आज मैं ही जिला जज हूं, गवाह और सबूत पेश करो.” महिला ने वहां रखी केस फाइल्स को भी देखने की कोशिश की, जिससे स्थिति और ज्यादा अजीब हो गई.

स्टाफ और वकीलों की कोशिशें नाकाम

कोर्ट में मौजूद कर्मचारियों और वकीलों ने महिला को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से उठने को तैयार नहीं हुई. उल्टा जो भी उसे हटाने की कोशिश करता, उस पर वह आवाज उठाने लगती. करीब एक घंटे तक यह हाई-वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिससे कोर्ट की सामान्य कार्यवाही पूरी तरह बाधित हो गई.

पुलिस को बुलाना पड़ा

जब हालात काबू से बाहर होने लगे, तब कैंट थाने की पुलिस को बुलाया गया. महिला पुलिसकर्मियों की मदद से आखिरकार उसे जज की कुर्सी से हटाया गया और हिरासत में लिया गया. हालांकि शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने कहा कि महिला का व्यवहार मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या की ओर इशारा करता है. बाद में उसे उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना ने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर कैसे एक बाहरी व्यक्ति इतनी आसानी से कोर्टरूम में दाखिल होकर जज की कुर्सी तक पहुंच गया? इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों से जवाब मांगा गया है.

पहले भी कर चुकी है ऐसी हरकत?

कुछ स्थानीय वकीलों का दावा है कि यह महिला पहले भी इस तरह की हरकत कर चुकी है. अब जांच में यह भी देखा जाएगा कि क्या यह घटना पहली बार हुई है या इसके पीछे कोई पुराना पैटर्न है.

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सोशल मीडिया पर वायरल VIDEO

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस पर हैरानी जताने के साथ-साथ मजाकिया और गंभीर दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी ने इसे “रियल लाइफ कोर्टरूम ड्रामा” कहा, तो किसी ने सुरक्षा में बड़ी चूक बताया. एक यूजर ने लिखा...इतना शौक है तो पढ़ लिखकर जज बन जाओ ना दीदी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...देश में नमूनों की कोई कमी नहीं है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 13 Jun 2026 05:54 PM (IST)
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