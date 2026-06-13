आज मैं ही जज हूं! वाराणसी कोर्ट में महिला का हाई-वोल्टेज ड्रामा, VIDEO वायरल

वाराणसी जिला अदालत में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एक महिला ने अचानक कोर्टरूम में एंट्री लेकर ऐसा कदम उठा लिया, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. आम दिनों की तरह कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने से पहले का समय था, लेकिन अचानक जो हुआ, उसने पूरे माहौल को बदलकर रख दिया. एक महिला सीधे जज की कुर्सी पर जा बैठी और खुद को “जिला जज” घोषित कर दिया. यह नजारा इतना अजीब और अप्रत्याशित था कि वहां मौजूद कर्मचारी, वकील और अन्य लोग कुछ देर के लिए समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है.

जज की कुर्सी पर बैठकर शुरू कर दी ‘कोर्ट’

बताया जा रहा है कि यह घटना सुबह करीब 9 बजे की है. महिला पहले कोर्ट स्टाफ से जज के आने का समय पूछती है और फिर सीधे मंच पर चढ़कर जज की कुर्सी पर बैठ जाती है. इसके बाद वह टेबल पर हाथ मारते हुए “ऑर्डर-ऑर्डर” चिल्लाने लगती है और कहती है, “आज मैं ही जिला जज हूं, गवाह और सबूत पेश करो.” महिला ने वहां रखी केस फाइल्स को भी देखने की कोशिश की, जिससे स्थिति और ज्यादा अजीब हो गई.

Varanasi: Woman sat in district judge’s chair, banged gavel, shouted “Order! Order!” and declared “Today I’m the judge, present evidence.” Police detained her. pic.twitter.com/fcoZVpmMwL — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 12, 2026

स्टाफ और वकीलों की कोशिशें नाकाम

कोर्ट में मौजूद कर्मचारियों और वकीलों ने महिला को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से उठने को तैयार नहीं हुई. उल्टा जो भी उसे हटाने की कोशिश करता, उस पर वह आवाज उठाने लगती. करीब एक घंटे तक यह हाई-वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिससे कोर्ट की सामान्य कार्यवाही पूरी तरह बाधित हो गई.

पुलिस को बुलाना पड़ा

जब हालात काबू से बाहर होने लगे, तब कैंट थाने की पुलिस को बुलाया गया. महिला पुलिसकर्मियों की मदद से आखिरकार उसे जज की कुर्सी से हटाया गया और हिरासत में लिया गया. हालांकि शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने कहा कि महिला का व्यवहार मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या की ओर इशारा करता है. बाद में उसे उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना ने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर कैसे एक बाहरी व्यक्ति इतनी आसानी से कोर्टरूम में दाखिल होकर जज की कुर्सी तक पहुंच गया? इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों से जवाब मांगा गया है.

पहले भी कर चुकी है ऐसी हरकत?

कुछ स्थानीय वकीलों का दावा है कि यह महिला पहले भी इस तरह की हरकत कर चुकी है. अब जांच में यह भी देखा जाएगा कि क्या यह घटना पहली बार हुई है या इसके पीछे कोई पुराना पैटर्न है.

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सोशल मीडिया पर वायरल VIDEO

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस पर हैरानी जताने के साथ-साथ मजाकिया और गंभीर दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी ने इसे “रियल लाइफ कोर्टरूम ड्रामा” कहा, तो किसी ने सुरक्षा में बड़ी चूक बताया. एक यूजर ने लिखा...इतना शौक है तो पढ़ लिखकर जज बन जाओ ना दीदी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...देश में नमूनों की कोई कमी नहीं है.

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