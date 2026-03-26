ओरछा का राम राजा मंदिर अपनी अनूठी मान्यताओं के कारण पूरी दुनिया में विख्यात है. यहां भगवान राम को किसी पत्थर की मूर्ति या केवल एक देवता के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि उन्हें ओरछा का वास्तविक और संवैधानिक शासक माना जाता है. मंदिर की व्यवस्था किसी सामान्य देवालय जैसी नहीं, बल्कि एक राजसी दरबार जैसी है.