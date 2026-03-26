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Orchha Raja Ram Temple: यहां 'राजा राम' को सलामी देती है पुलिस, दुनिया में है इकलौता मंदिर
Orchha Raja Ram Temple: ओरछा में स्थित राम राजा मंदिर में भगवान राम को एक शासक के रूप में पूजा जाता है. यह विश्व का एकमात्र स्थान है, जहां पुलिस के जवान हर दिन भगवान को सशस्त्र सलामी देते हैं.
Ram Navami 2026 Ram Raja Sarkar Mandir: भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में एक ऐसा शहर है, जहां समय की धारा आज भी थमी हुई सी लगती है. बुंदेलखंड के ओरछा में मर्यादा पुरुषोत्तम राम केवल एक आराध्य देव नहीं, बल्कि इस रियासत के जीवित और जागृत राजा हैं. यह दुनिया का इकलौता ऐसा स्थान है जहां भगवान को मंदिर में नहीं, बल्कि महल में राजसी ठाठ-बाट के साथ पूजा जाता है. यहां की मिट्टी में रची-बसी परंपरा इतनी सशक्त है कि आज भी प्रशासन का कोई भी काम राजा राम की अनुमति के बिना शुरू नहीं होता है. आइए जानते हैं उस अनोखे दरबार की कहानी, जहां खाकी वर्दी वाले जवान हर दिन हथियारों के साथ भगवान को सलामी देते हैं.
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Published at : 26 Mar 2026 01:14 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion