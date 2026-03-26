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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजOrchha Raja Ram Temple: यहां 'राजा राम' को सलामी देती है पुलिस, दुनिया में है इकलौता मंदिर

Orchha Raja Ram Temple: यहां 'राजा राम' को सलामी देती है पुलिस, दुनिया में है इकलौता मंदिर

Orchha Raja Ram Temple: ओरछा में स्थित राम राजा मंदिर में भगवान राम को एक शासक के रूप में पूजा जाता है. यह विश्व का एकमात्र स्थान है, जहां पुलिस के जवान हर दिन भगवान को सशस्त्र सलामी देते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 26 Mar 2026 01:15 PM (IST)
Orchha Raja Ram Temple: ओरछा में स्थित राम राजा मंदिर में भगवान राम को एक शासक के रूप में पूजा जाता है. यह विश्व का एकमात्र स्थान है, जहां पुलिस के जवान हर दिन भगवान को सशस्त्र सलामी देते हैं.

Ram Navami 2026 Ram Raja Sarkar Mandir: भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में एक ऐसा शहर है, जहां समय की धारा आज भी थमी हुई सी लगती है. बुंदेलखंड के ओरछा में मर्यादा पुरुषोत्तम राम केवल एक आराध्य देव नहीं, बल्कि इस रियासत के जीवित और जागृत राजा हैं. यह दुनिया का इकलौता ऐसा स्थान है जहां भगवान को मंदिर में नहीं, बल्कि महल में राजसी ठाठ-बाट के साथ पूजा जाता है. यहां की मिट्टी में रची-बसी परंपरा इतनी सशक्त है कि आज भी प्रशासन का कोई भी काम राजा राम की अनुमति के बिना शुरू नहीं होता है. आइए जानते हैं उस अनोखे दरबार की कहानी, जहां खाकी वर्दी वाले जवान हर दिन हथियारों के साथ भगवान को सलामी देते हैं.

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ओरछा का राम राजा मंदिर अपनी अनूठी मान्यताओं के कारण पूरी दुनिया में विख्यात है. यहां भगवान राम को किसी पत्थर की मूर्ति या केवल एक देवता के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि उन्हें ओरछा का वास्तविक और संवैधानिक शासक माना जाता है. मंदिर की व्यवस्था किसी सामान्य देवालय जैसी नहीं, बल्कि एक राजसी दरबार जैसी है.
ओरछा का राम राजा मंदिर अपनी अनूठी मान्यताओं के कारण पूरी दुनिया में विख्यात है. यहां भगवान राम को किसी पत्थर की मूर्ति या केवल एक देवता के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि उन्हें ओरछा का वास्तविक और संवैधानिक शासक माना जाता है. मंदिर की व्यवस्था किसी सामान्य देवालय जैसी नहीं, बल्कि एक राजसी दरबार जैसी है.
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यहां सुबह से लेकर रात तक के सभी अनुष्ठान राजसी कायदों के अनुसार चलते हैं. श्रद्धालु यहां दर्शन करने नहीं, बल्कि अपने राजा के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं, जहां अनुशासन और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है.
यहां सुबह से लेकर रात तक के सभी अनुष्ठान राजसी कायदों के अनुसार चलते हैं. श्रद्धालु यहां दर्शन करने नहीं, बल्कि अपने राजा के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं, जहां अनुशासन और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है.
Published at : 26 Mar 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
Guard Of Honour Ram Navami Orchha Raja Ram Temple Ram Raja Sarkar Mandir

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