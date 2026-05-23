स्कूटी vs हाथी! आपसी टक्कर में टूटे गजराज के दांत, सड़क पर जमकर दहाड़ी मौत, वीडियो वायरल

Uttarakhand के शांत जंगलों के बीच गुजरती सड़कें अक्सर सुकून और रोमांच का एहसास कराती हैं, लेकिन कभी-कभी यही रास्ते खौफनाक हादसों के गवाह भी बन जाते हैं. ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां इंसान और जंगल के सबसे विशाल जीव के बीच आमना-सामना इतना खतरनाक हो गया कि जिसने भी देखा, उसकी सांसें थम गईं. यह कोई आम सड़क हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसा टकराव था जिसने इंसान और वन्यजीवों के बीच बढ़ते संघर्ष की सच्चाई को फिर से उजागर कर दिया.

अचानक आमना-सामना और भीषण टक्कर

Khatima Road पर एक महिला टीचर अपनी एक्टिवा स्कूटी से जा रही थीं, तभी अचानक सड़क पर एक विशाल जंगली हाथी सामने आ गया. इससे पहले कि वह कुछ समझ पातीं, स्कूटी सीधे हाथी से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर मौजूद लोग सन्न रह गए. बताया जा रहा है कि इस टक्कर में हाथी के दांत (tusks) तक टूटकर सड़क पर गिर गए, जो इस हादसे की भयावहता को दिखाने के लिए काफी है. स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि हाथी भी कुछ पल के लिए वहीं लड़खड़ा गया.

A female teacher crashed her Activa straight into an elephant on Khatima Road in Uttarakhand😭



The collision was so intense that the elephant's tusks broke off and fell on the road.



The poor elephant somehow got up & ran away toward the jungle in fear. https://t.co/D8Lz7czUMT — Bhakt Prahlad🚩 (@RakeshKishore_l) May 20, 2026

VIDEO में कैद हुआ डर और अफरातफरी का मंजर

इस अजीबोगरीब हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि टक्कर के बाद हाथी कुछ क्षण के लिए असंतुलित हो जाता है और फिर खुद को संभालते हुए जंगल की ओर भाग जाता है. सड़क पर टूटे हुए दांत बिखरे नजर आते हैं, जो लोगों को हैरान कर देते हैं. वहीं, स्कूटी की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी खतरनाक रही होगी. गनीमत रही कि महिला इस हादसे में जिंदा बच गईं. यह दृश्य जितना हैरान करने वाला है, उतना ही डराने वाला भी.

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सोशल मीडिया पर बहस और हैरानी

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर सामने आया, लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ यूजर्स ने इसे ओवरस्पीडिंग का नतीजा बताया, तो कुछ ने सवाल उठाया कि क्या सच में एक स्कूटी की टक्कर से हाथी के दांत टूट सकते हैं. कई लोगों ने राहत जताई कि महिला और हाथी दोनों की जान बच गई. वहीं, कुछ यूजर्स ने वन्यजीव क्षेत्रों में सावधानी बरतने की अपील की और कहा कि ऐसे इलाकों में धीरे और सतर्क होकर वाहन चलाना बेहद जरूरी है. यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि जंगल के रास्तों पर एक छोटी सी लापरवाही भी बड़े खतरे में बदल सकती है.

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