Video: आलती-पालती मार, हाथ छोड़ सड़क पर दौड़ाई स्कूटी, लड़की ने शेयर किया लखनऊ का वीडियो

Stunt Viral Video: आज के समय में बहुत ही कम लोग होंगे जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते होंगे. ज्यादातर लोग अपना मूड फ्रेश करने के लिए इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते हैं, जहां हमें हर तरह की रील देखने को मिलती है. कुछ तो इतनी अजीबोगरीब होती हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं. लोग इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से हैं? कुछ ऐसा ही अजीबोगरीब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति स्कूटी चलाते समय आराम से आलती-पालती मारकर बैठा हुआ है और साथ ही उसने हैंडल को भी छोड़ा हुआ है.

बिना हैंडल पकड़े मस्त स्कूटी चला रहा शख्स

बता दें कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की अपनी कार से कहीं जा रही है. इस दौरान लड़की ने सड़क पर एक व्यक्ति को स्कूटी चलाते देखा कि एक व्यक्ति आराम से आलती-पालती मारकर स्कूटी चला रहा था, जिसके चलते लड़की उसका वीडियो बनाने लगी.

वीडियो में देख सकते हैं कि व्यक्ति बिना हैंडल पकड़े मस्त बैठ कर स्कूटी चला रहा है और ऐसा करते हुए थोड़ा भी डर नहीं लग रहा है. लड़की उसका वीडियो बनाते हुए कहती है, "गजब ही कैरेक्टर हैं भइया लखनऊ में गजब ही कैरेक्टर. गजब गाड़ी चला रहा है वो अपना आलती-पालती मारकर, हाथ जोड़कर आराम से."

ये तो लखनऊ का नवाब है - बोले यूजर्स

इस अनोखे दृश्य का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लोगों के तमाम कमेंट्स सामने आने लगे. लोगों ने कहा कि ये हैं लखनऊ के नवाब तो वहीं कुछ ने कहा कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है इंडिया में. कुछ ने कहा कि ये लखनऊ है यहां कुछ भी हो सकता है.

वहीं कुछ ने व्यक्ति की इस हरकत को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस तरह स्कूटी चलाना खतरे से खाली नहीं और ये सिर्फ खुद के लिए खतरनाक नहीं, बल्कि दूसरे के लिए भी भयावह साबित हो सकता है.