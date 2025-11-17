हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: आलती-पालती मार, हाथ छोड़ सड़क पर दौड़ाई स्कूटी, लड़की ने शेयर किया लखनऊ का वीडियो

Video: आलती-पालती मार, हाथ छोड़ सड़क पर दौड़ाई स्कूटी, लड़की ने शेयर किया लखनऊ का वीडियो

Viral Stunt Video: इंटरनेट पर एक स्टंटबाज का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शख्स स्कूटी चलाते समय आराम से आलती-पालती मारकर बिना हैंडल पकड़े स्कूटी चला रहा है. ये वीडियो लखनऊ का बताया जा रहा है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 17 Nov 2025 09:59 AM (IST)
Preferred Sources

Stunt Viral Video: आज के समय में बहुत ही कम लोग होंगे जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते होंगे. ज्यादातर लोग अपना मूड फ्रेश करने के लिए इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते हैं, जहां हमें हर तरह की रील देखने को मिलती है. कुछ तो इतनी अजीबोगरीब होती हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं. लोग इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से हैं? कुछ ऐसा ही अजीबोगरीब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति स्कूटी चलाते समय आराम से आलती-पालती मारकर बैठा हुआ है और साथ ही उसने हैंडल को भी छोड़ा हुआ है.

बिना हैंडल पकड़े मस्त स्कूटी चला रहा शख्स

बता दें कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की अपनी कार से कहीं जा रही है. इस दौरान लड़की ने सड़क पर एक व्यक्ति को स्कूटी चलाते देखा कि एक व्यक्ति आराम से आलती-पालती मारकर स्कूटी चला रहा था, जिसके चलते लड़की उसका वीडियो बनाने लगी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aditri_ke_hisab_se (@mere_hisaabh_se)

वीडियो में देख सकते हैं कि व्यक्ति बिना हैंडल पकड़े मस्त बैठ कर स्कूटी चला रहा है और ऐसा करते हुए थोड़ा भी डर नहीं लग रहा है. लड़की उसका वीडियो बनाते हुए कहती है, "गजब ही कैरेक्टर हैं भइया लखनऊ में गजब ही कैरेक्टर. गजब गाड़ी चला रहा है वो अपना आलती-पालती मारकर, हाथ जोड़कर आराम से."

ये तो लखनऊ का नवाब है - बोले यूजर्स

इस अनोखे दृश्य का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लोगों के तमाम कमेंट्स सामने आने लगे. लोगों ने कहा कि ये हैं लखनऊ के नवाब तो वहीं कुछ ने कहा कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है इंडिया में. कुछ ने कहा कि ये लखनऊ है यहां कुछ भी हो सकता है.

वहीं कुछ ने व्यक्ति की इस हरकत को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस तरह स्कूटी चलाना खतरे से खाली नहीं और ये सिर्फ खुद के लिए खतरनाक नहीं, बल्कि दूसरे के लिए भी भयावह साबित हो सकता है.

और पढ़ें
Published at : 17 Nov 2025 09:59 AM (IST)
Tags :
Lucknow Viral Video UP NEWS Stunt Viral Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Talha Anjum: भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
इंडिया
Lalu Family Disupte: लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Talha Anjum: भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
इंडिया
Lalu Family Disupte: लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
साउथ सिनेमा
साउथ का कौनसा एक्टर है सबसे अमीर? टॉप 5 हीरो की जानें नेटवर्थ, रजनीकांत का नहीं है नाम
साउथ का कौनसा एक्टर है सबसे अमीर? टॉप 5 हीरो की जानें नेटवर्थ, रजनीकांत का नहीं है नाम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
जनरल नॉलेज
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget