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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगस्कूटी की सीट पर फंसाई बेंच और बना दी रेलगाड़ी, जुगाड़ देखकर यूजर्स हैरान

स्कूटी की सीट पर फंसाई बेंच और बना दी रेलगाड़ी, जुगाड़ देखकर यूजर्स हैरान

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लड़कों ने ऐसा जुगाड़ लगाया कि वीडियो देख यूजर्स बोलने लगे इंजीनियर ने भी नहीं लगाया होगा ऐसा दिमाग. वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 20 Sep 2026 02:12 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर आपने लोगों को कई तरह के जुगाड़ लगाते हुए देखा होगा. अक्सर ऐसे जुगाड़ वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. हालांकि इस बार सोशल ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख यूजर्स हंस तो रहे ही हैं लेकिन जुगाड़ की भी तारीफ कर रहे हैं. वीडियो में कुछ युवक बिना सीट की स्कूटी पर एक बेंच फंसाकर उस पर बैठते हुए दिखाई देते हैं. हालांकि, वीडियो यही खत्म नहीं होता है. आप सोच रहे होंगे कि 3 लोगों की जगह 4 या 5 लोग बेंच पर बैठ गए होंगे, लेकिन असल में  6 लोग बेंच पर बैठते हुए दिखाई देते हैं.

जुगाड़ हो गया वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो बिहार की किसी स्थानिय जगह का बताया जा रहा है. असल में वायरल वीडियो में सबसे पहले एक स्कूटी दिखाई देती है. स्कूटी पर सीट न होने की वजह से एक युवक पास में पड़ी बेंच को उठाकर स्कूटी के ऊपर रख देता है. बेंच रखने के बाद सबसे पहले स्कूटी पर एक युवक बैठता है. वह स्कूटी चलाने वाला है, उसके पीछे किसी एक और युवक का बैठना साधारण है. उसके पीछे एक और युवक का बैठना भी साधारण है. हैरानी तब होती है, जब उस पर देखते ही देखते 6 लोग बैठ जाते हैं.

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जुगाड़ की हो रही तारीफ

यूजर्स सोशल मीडिया पर वीडियो की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे देसी जुगाड़ बोल रहे हैं. वीडियो की सबसे बड़ी खासियत ही उसका जुगाड़ है, जो आज तक न तो किसी ने देखा है और नहीं सुना. स्कूटी पर बेंच लगाना अपने आप में ही एक तरह की कारीगरी है. यूजर्स उस व्यक्ति के दिमाग को सलाम कर रहे हैं, जिसने यह आइडिया निकाला है. वीडियो में कैप्शन में भी यही लिखा हुआ है कि आपको इंजीनियर की डिग्री की जरूरत नहीं है. केवल एक आइडिया और थोड़े से कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है. इस वायरल वीडियो पर अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों के व्यूज आए हैं. एक यूजर ने कमेंट में कहा कि बिहार के लोग बड़े ही टैलेंटेड होते हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं. दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि यह देख आम इंसान तो क्या इंजीनियर भी हैरान हो कर सिर पकड़ लेंगे. 

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 20 Sep 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
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