स्कूटी की सीट पर फंसाई बेंच और बना दी रेलगाड़ी, जुगाड़ देखकर यूजर्स हैरान

सोशल मीडिया पर आपने लोगों को कई तरह के जुगाड़ लगाते हुए देखा होगा. अक्सर ऐसे जुगाड़ वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. हालांकि इस बार सोशल ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख यूजर्स हंस तो रहे ही हैं लेकिन जुगाड़ की भी तारीफ कर रहे हैं. वीडियो में कुछ युवक बिना सीट की स्कूटी पर एक बेंच फंसाकर उस पर बैठते हुए दिखाई देते हैं. हालांकि, वीडियो यही खत्म नहीं होता है. आप सोच रहे होंगे कि 3 लोगों की जगह 4 या 5 लोग बेंच पर बैठ गए होंगे, लेकिन असल में 6 लोग बेंच पर बैठते हुए दिखाई देते हैं.

जुगाड़ हो गया वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो बिहार की किसी स्थानिय जगह का बताया जा रहा है. असल में वायरल वीडियो में सबसे पहले एक स्कूटी दिखाई देती है. स्कूटी पर सीट न होने की वजह से एक युवक पास में पड़ी बेंच को उठाकर स्कूटी के ऊपर रख देता है. बेंच रखने के बाद सबसे पहले स्कूटी पर एक युवक बैठता है. वह स्कूटी चलाने वाला है, उसके पीछे किसी एक और युवक का बैठना साधारण है. उसके पीछे एक और युवक का बैठना भी साधारण है. हैरानी तब होती है, जब उस पर देखते ही देखते 6 लोग बैठ जाते हैं.

Scooty Company वाले भी सोच में पड़ गए—आखिर ये आइडिया पहले हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया! 😂



Bihar के लड़कों का कारनामा तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन इस बार Gen Z इंजीनियरों ने कमाल ही कर दिया!



जिस Scooty को Company ने दो लोगों के लिए बनाया था, उसे इन्होंने अपने देसी जुगाड़ से… pic.twitter.com/GglF2LshJb — Afjal Raj Guru (@afjalrajguru) September 18, 2026

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जुगाड़ की हो रही तारीफ

यूजर्स सोशल मीडिया पर वीडियो की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे देसी जुगाड़ बोल रहे हैं. वीडियो की सबसे बड़ी खासियत ही उसका जुगाड़ है, जो आज तक न तो किसी ने देखा है और नहीं सुना. स्कूटी पर बेंच लगाना अपने आप में ही एक तरह की कारीगरी है. यूजर्स उस व्यक्ति के दिमाग को सलाम कर रहे हैं, जिसने यह आइडिया निकाला है. वीडियो में कैप्शन में भी यही लिखा हुआ है कि आपको इंजीनियर की डिग्री की जरूरत नहीं है. केवल एक आइडिया और थोड़े से कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है. इस वायरल वीडियो पर अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों के व्यूज आए हैं. एक यूजर ने कमेंट में कहा कि बिहार के लोग बड़े ही टैलेंटेड होते हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं. दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि यह देख आम इंसान तो क्या इंजीनियर भी हैरान हो कर सिर पकड़ लेंगे.

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