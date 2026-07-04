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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: बारिश में ढलान पर फिसल रही थी कार, मासूम ने लगाया तेज दिमाग और बचाईं कई जान, वीडियो वायरल

Viral Video: बारिश में ढलान पर फिसल रही थी कार, मासूम ने लगाया तेज दिमाग और बचाईं कई जान, वीडियो वायरल

Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटे से बच्चे ने अपनी समझदारी से ऐसा काम किया कि लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 04 Jul 2026 04:00 AM (IST)
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Viral Video: बारिश के मौसम में सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं और ऐसे में छोटी-सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, हालांकि कई बार मुश्किल वक्त में किसी की मदद और समझदारी ऐसी दुर्घटना को टाल देती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटे से बच्चे ने अपनी समझदारी से ऐसा काम किया कि लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि बच्चे ने एक फिसलती कार को रोकने में मदद की और बड़े हादसे को टाल दिया. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर लाखों लोगों का ध्यान खींच रहा है. 

बारिश में ढलान पर फिसल रही थी कार

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बारिश के कारण एक कार ढलान वाली सड़क पर पीछे की ओर फिसलने लगती है. कार के पीछे कई दूसरे वाहन भी खड़े दिखाई देते हैं और सड़क पर भी ट्रैफिक मौजूद रहता है. ऐसे में कार लगातार पीछे की तरफ खिसकती नजर आती है, लेकिन आसपास मौजूद लोग अपने वाहनों से उतरकर उसकी मदद के लिए आगे नहीं आते है.

मासूम ने लगाया तेज दिमाग और बचाईं कई जान

इसी दौरान एक छोटा बच्चा दूर से कार को फिसलते हुए देखता है. वह तुरंत सड़क किनारे पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाता है और तेजी से कार की तरफ दौड़ पड़ता है. इसके बाद वह कार के पिछले टायर के पीछे उस पत्थर को अड़ा देता है. पत्थर लगते ही कार रुक जाती है और आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है. वीडियो यहीं खत्म हो जाता है. 

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बच्चे की मदद ने जीता लोगों का दिल

वीडियो सामने आने के बाद लोग बच्चे की समझदारी की तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि इतनी कम उम्र में बच्चे ने जिस तेजी से स्थिति को समझा और बिना घबराए कदम उठाया, वह काबिल-ए-तारीफ है. कई लोगों का मानना है कि उसकी इस सूझबूझ से बड़ा हादसा टल सकता था.

सोशल मीडिया पर लोगों ने किए कमेंट्स

वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों ने बच्चे की जमकर तारीफ की, एक यूजर ने लिखा, बहुत ही साहस भरा काम किया है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा, छोटे बच्चे ने समझदारी से काम लिया, दुर्घटना होने से बच गई. एक अन्य यूजर ने लिखा, इस मासूम बच्चे ने एक छोटे से पत्थर से न जाने कितनी जिंदगियां बचा लीं. उसकी तेज सोच ने बड़ी दुर्घटना टाल दी. ऐसे बच्चे ही समाज की उम्मीद हैं. किसी ने लिखा, कभी-कभी एक छोटा सा फैसला किसी की पूरी जिंदगी बचा देता है. एक अन्य यूजर ने बच्चे को बहादुर, समझदार और असली हीरो बताते हुए उसकी तारीफ की, वहीं कई लोगों ने लिखा कि बच्चे ने जिस तरह तुरंत फैसला लिया, वह हर किसी के लिए मोटिवेशनल है.  

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Published at : 04 Jul 2026 04:00 AM (IST)
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