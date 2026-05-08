हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगRailway Accident Video: मौत का सफर... ट्रैक पर उतरकर पटरी पार कर रही थीं दो महिलाएं, अचानक आई ट्रेन और...

Railway Accident Video: मौत का सफर... ट्रैक पर उतरकर पटरी पार कर रही थीं दो महिलाएं, अचानक आई ट्रेन और...

Railway Accident Video: वीडियो में दो महिलाएं रेलवे ट्रैक पार कर प्लेटफार्म पर चढ़ने की कोशिश करती नजर आती है, लेकिन तभी तेज रफ्तार ट्रेन आ जाती है और पल भर में सब कुछ खत्म हो जाता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 08 May 2026 10:15 AM (IST)
Preferred Sources

Railway Accident Video: रेलवे की दुर्घटनाओं से जुड़े वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. इसी तरह की रेलवे दुर्घटना का एक वीडियो भी इस समय खूब वायरल हो रह है. यह वीडियो बिहार के बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन से बहुत दर्दनाक हादसे का है. दरअसल वीडियो में दो महिलाएं रेलवे ट्रैक पार कर प्लेटफार्म पर चढ़ने की कोशिश करती नजर आती है, लेकिन तभी तेज रफ्तार ट्रेन आ जाती है और पल भर में सब कुछ खत्म हो जाता है. इस हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है और सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार रेलवे को लेकर चेतावनी दे रहे हैं. 

क्या है पूरा मामला?

वायरल हाे रही पोस्ट की जानकारी के अनुसार यह हादसा बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ. बताया जा रहा है कि दिल्ली से मालदा जा रही फरक्का एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर एक पर आ रही थी. इस दौरान दो महिलाएं ट्रैक पार करके प्लेटफार्म पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग महिलाओं को ऊपर चढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सामने से आ रही ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज होती है कि कोई उन्हें बचा नहीं पाता. कुछ ही सेकंड में दर्दनाक हादसा हो जाता है. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @jeetusp नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिस पर लोग अब गुस्से भरे कमेंट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. 

यह भी पढ़ेंः Video: 'पहले इसे जेल भेजो' रेल यात्रियों पर RPF जवान ने बरसाए ताबड़तोड़ लट्ठ, वीडियो देख फूटा गुस्सा

सोशल मीडिया पर लोगों ने जताया दुख 

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के इमोशनल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा यह वीडियो देखकर दिल टूट गया, बस कुछ मिनट बचाने की जल्दबाजी ने दो जिंदगियां छीन ली. वहीं दूसरे यूजर ने कहा इतनी दर्दनाक मौत लोगों को अब भी समझ नहीं आता की रेलवे ट्रैक पार करना कितना खतरनाक हो सकता है. वहीं कुछ यूजर्स ने लोगों से अपील की कि प्लेटफार्म बदलने के लिए हमेशा फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल करें. जहां कई लोग हादसे को लेकर दुख जाता रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स इसे लापरवाही का नतीजा भी बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए जान जोखिम में डालना सही नहीं. तो वहीं दूसरे ने कहा रेलवे के नियम तोड़ने का अंजाम कभी-कभी इतना खतरनाक भी हो सकता है.

यह भी पढ़ेंःHimachal Tourism: जीरो सिविक सेंस... मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट को लोगों ने बना दिया डस्टबिन, वीडियो वायरल

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 08 May 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
Train Accident Bihar Railway Track Crossing Railway Accident Video Bakhtiyarpur Railway Station
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Railway Accident Video: मौत का सफर... ट्रैक पर उतरकर पटरी पार कर रही थीं दो महिलाएं, अचानक आई ट्रेन और...
मौत का सफर... ट्रैक पर उतरकर पटरी पार कर रही थीं दो महिलाएं, अचानक आई ट्रेन और...
ट्रेंडिंग
Viral Video: विदेशी ने सिखाया असली धर्म... बनारस के घाट पर किया ऐसा काम, आप भी करेंगे नमन
विदेशी ने सिखाया असली धर्म... बनारस के घाट पर किया ऐसा काम, आप भी करेंगे नमन
ट्रेंडिंग
Viral Video: इंजन पर बना तिरंगा हुआ गंदा तो लोको पायलट ने ऐसे किया साफ, वीडियो देख करेंगे सैल्यूट
इंजन पर बना तिरंगा हुआ गंदा तो लोको पायलट ने ऐसे किया साफ, वीडियो देख करेंगे सैल्यूट
ट्रेंडिंग
Viral Video: इश्क में 'लैला' हो गई लड़की तो घरवालों ने बरपा दिया कहर, वायरल वीडियो देख याद आ जाएगा 80 का दौर
इश्क में 'लैला' हो गई लड़की तो घरवालों ने बरपा दिया कहर, वायरल वीडियो देख याद आ जाएगा 80 का दौर
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैदी और जेलर की लव स्टोरी ! | Crime News |
Mahadangal | Suvendu's PA Murder: बंगाल में आखिर कब रुकेगी हिंसा? | TMC | BJP | Chitra Tripathi
Janhit | Thalapathy Vijay | Tamil Nadu Election: विजय का 'अग्निपथ', नहीं बनेंगे CM? | TVK | DMK
Akhilesh-Mamata Meet: : बंगाल में हार के बाद अखिलेश का ममता को साथ!| TMC | BJP
Suvendu PA Murder | Sandeep Chaudhary: PA हत्याकांड का सबसे सटीक विश्लेषण | West Bengal | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी सरकार ने वंदे मातरम को दिया राष्ट्रगान के बराबर दर्जा तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा- राष्ट्र कोई देवी नहीं...
मोदी सरकार ने वंदे मातरम को दिया राष्ट्रगान के बराबर दर्जा तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा- राष्ट्र कोई देवी नहीं...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ममता बनर्जी से मिलने जो-जो जाएगा...', UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव को BJP ने दे दी चेतावनी
'ममता बनर्जी से मिलने जो-जो जाएगा...', UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव को BJP ने दे दी चेतावनी
इंडिया
'विकास भी, विरासत भी', सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने लिखा लेख
'विकास भी, विरासत भी', सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने लिखा लेख
आईपीएल 2026
IPL Record: हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
ओटीटी
Lukkhe Web Series Review: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
लुक्खे रिव्यू: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
इंडिया
'चोर-चोर, TMC चोर', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद महुआ मोइत्रा को देख फ्लाइट में लोगों ने लगाए नारे
'चोर-चोर, TMC चोर', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद महुआ मोइत्रा को देख फ्लाइट में लोगों ने लगाए नारे
टेक्नोलॉजी
ऐसे ईमेल हैं खतरे की घंटी, इनबॉक्स में नजर आए तो हो जाएं अलर्ट
ऐसे ईमेल हैं खतरे की घंटी, इनबॉक्स में नजर आए तो हो जाएं अलर्ट
जनरल नॉलेज
First EVM Election: देश में पहली बार EVM से कब हुई थी वोटिंग? 99% लोग देते हैं गलत जवाब
देश में पहली बार EVM से कब हुई थी वोटिंग? 99% लोग देते हैं गलत जवाब
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget