Video: खंभे से टकराई बाइक, बिखर गईं लड़कियां, एक तो हवा में उछली, हादसे का वीडियो वायरल

Road Accident Viral Video: सड़क हादसों के ऐसे-ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखकर दिल दहल जाता है. कुछ पल की लापरवाही और रफ्तार का जुनून कई बार बड़ी दुर्घटनाओं में बदल जाता है. एक और ऐसा ही वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें दो लड़कियां बाइक पर तेज रफ्तार से आते हुए बड़ा हादसा कर बैठती हैं.

तेज रफ्तार में आती लड़कियों ने बाइक को मारी टक्कर

वीडियो की शुरुआत में सड़क सामान्य दिखाई देती है, तभी अचानक पीछे से एक बाइक बहुत तेज स्पीड में नजर आती है, जिस पर दो लड़कियां सवार होती हैं. उनकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि लगता है जैसे वह बाइक पर पूरा कंट्रोल खो चुकी हों. सामने से एक और बाइक जा रही होती है और तेज रफ्तार में आती लड़कियां बाइक को जोरदार टक्कर मार देती है.

टक्कर होते ही लड़कियां बाइक से संतुलन खो देती हैं और उनकी बाइक आगे जाकर सीधे सड़क किनारे लगे खंभे से टकरा जाती है. खंभे से टक्कर इतनी भयानक होती है कि बाइक का आगे का हिस्सा बुरी तरह चकनाचूर हो जाता है. टक्कर के तुरंत बाद दोनों लड़कियां सड़क पर गिर जाती हैं और वहीं बेहोश पड़ी नजर आती हैं.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

वीडियो देखकर साफ लगता है कि झटका बेहद जोरदार था. हालांकि अभी यह नहीं पता चल पाया है कि घटना कहां की है और यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों लड़कियां जिंदा हैं या गंभीर रूप से घायल.

यह पूरी घटना पास की एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी. किसी ने लिखा, रफ्तार हमेशा जानलेवा होती है, तो किसी ने कहा कि हेलमेट और सावधानी हर हाल में जरूरी है.