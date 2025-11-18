Video: एक गलती से दांव पर लगी कई जिंदगियां, ट्रक-ऑटो और बाइक की जोरदार भिडंत, वीडियो वायरल

Road Accident Viral Video: सड़क पर एक सेकंड की लापरवाही कई जिंदगियों को खतरे में डाल सकती हैं. यह बात फिर एक बार सच साबित हुई है, जहां एक मामूली-सी लापरवाही कुछ ही पलों में बड़े हादसे में बदल गई. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सड़क हादसे के एक CCTV फुटेज ने लोगों को हैरान कर दिया है. यहां एक ट्रक ने आगे चल रहे एक ऑटो को टक्कर मार दी. इसके बाद ऑटो का बैलेंस बिगड़ गया और बाइक वाले को चपेट में ले लिया.

ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, चपेट में आया बाइक सवार

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक ऑटो रिक्शा अपनी सवारी बैठाने के लिए सड़क किनारे रुकता है. ऑटो सामान्य रूप से खड़ा ही होता है कि तभी पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक आता है. ट्रक का स्पीड इतना ज्यादा होता है कि ड्राइवर को समय पर ब्रेक लगाने का मौका नहीं मिलता और वह सीधे ऑटो में टक्कर मार देता है. टक्कर लगते ही ऑटो तेज झटके से दूसरी दिशा में जाने लगा.

इसी दौरान सामने से एक बाइक सवार तेजी से सड़क पर आ रहा होता है. उसे अंदाजा भी नहीं होता कि क्या होने वाला है. जैसे ही ऑटो उसकी ओर धक्का खाकर मुड़ता है, बाइक चालक संभल नहीं पाता और सीधे ऑटो से जा टकराता है. टक्कर इतनी जोरदार होती है कि बाइक सवार सड़क पर गिर जाता है. हादसा होते ही ऑटो में बैठे लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगते हैं.

टक्कर मारकर मौके से फरार हुआ ट्रक ड्राइवर

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हादसा करने वाला ट्रक ड्राइवर रुकता भी नहीं और टक्कर मारकर तुरंत मौके से फरार हो जाता है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ऑटो का पिछला हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो जाता है और बाइक भी सड़क पर गिरकर टूट जाती है.

हादसे के बाद इंटरनेट पर लोगों ने तेज रफ्तार वाहनों और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर कई कमेंट किए हैं. यह पूरा मामला सड़क पर लगे CCTV कैमरे में कैद हुआ है, जिसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि कैसे एक छोटी सी गलती एक बड़े हादसे की वजह बन सकती है.