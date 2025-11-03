Social Media Viral Video: दुनिया भर से आने वाले सीसीटीवी वीडियो हमें बार-बार यह याद दिलाते हैं कि सड़क हो या रेलवे ट्रैक, एक छोटी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है. ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वीडियो नीदरलैंड (हॉलैंड) से सामने आया है, जहां एक ट्रेन ने रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी. वीडियो इतना डराने वाला है कि देखने वाले भी सहम जाएं.

ट्रेन ने ट्रक को मारी जोरदार टक्कर

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्रक रेलवे लाइन पर फंस जाता है. ट्रक ड्राइवर उसे आगे-पीछे कर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी समय रेलवे फाटक नीचे आने लगते हैं. ड्राइवर कुछ समझ पाता, उससे पहले ही दूर से तेज रफ्तार ट्रेन आती दिखती है.

🚨TRAIN COLLIDES WITH LORRY - MAJOR INCIDENT DECLARED



A train has smashed into a Lorry at a level crossing in The Netherlands



A car approached from the opposite direction and so the Lorry decided to REVERSE 😳



5 are seriously injured but luckily no deaths reported pic.twitter.com/1UUbPsEnkA — Basil the Great (@Basil_TGMD) November 1, 2025

कुछ ही सेकंड में ट्रेन ट्रक से जोरदार टक्कर मारती है. टक्कर इतनी भयावह होती है कि ट्रक हवा में उछलता हुआ पटरी से दूर जा गिरता है. वहां मौजूद लोग और स्टेशन स्टाफ यह नजारा देखकर घबरा जाते हैं. टक्कर होते ही जगह-जगह मलबा और धुआं फैल जाता है. घटना के बाद ट्रेन तुरंत रुक नहीं पाती और कुछ दूरी तक जाती रहती है. बताया जा रहा है कि हादसा नीदरलैंड के मेटरेन इलाके में हुआ.

घटना के बाद पुलिस और इमरजेंसी टीम मौके पर पहुंची

ट्रेन ऑपरेटर कंपनी प्रोरेल ने बताया कि इस दुर्घटना में पांच लोगों को हल्की चोटें आईं, लेकिन सबसे बड़ी राहत यह है कि किसी की जान नहीं गई. घटना के बाद पुलिस और इमरजेंसी टीम मौके पर पहुंच गई. ट्रैक और आसपास का इलाका अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, ताकि मलबा हटाया जा सके और जांच की जा सके कि ट्रक आखिर लाइन पर क्यों रुका था.

सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं. कई लोगों ने कहा कि यह ड्राइवर के लिए सबक है कि रेलवे ट्रैक को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह एक चमत्कार है कि ट्रक ड्राइवर और बाकी लोग बच गए.