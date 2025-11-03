हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: ट्रेक पर फंस गया लंबा-चौड़ा ट्रक, ट्रेन ने मारी जोरदार टक्कर, उड़ गए परखच्चे, देखें वीडियो

Video: ट्रेक पर फंस गया लंबा-चौड़ा ट्रक, ट्रेन ने मारी जोरदार टक्कर, उड़ गए परखच्चे, देखें वीडियो

Viral Video: नीदरलैंड्स के मेटरीन में रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ा हादसा हो गया. एक ट्रक बैरियर के बीच फंस गया और तभी तेज रफ्तार ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 03 Nov 2025 01:33 PM (IST)
Preferred Sources

Social Media Viral Video:  दुनिया भर से आने वाले सीसीटीवी वीडियो हमें बार-बार यह याद दिलाते हैं कि सड़क हो या रेलवे ट्रैक, एक छोटी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है. ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वीडियो नीदरलैंड (हॉलैंड) से सामने आया है, जहां एक ट्रेन ने रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी. वीडियो इतना डराने वाला है कि देखने वाले भी सहम जाएं.

ट्रेन ने ट्रक को मारी जोरदार टक्कर

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्रक रेलवे लाइन पर फंस जाता है. ट्रक ड्राइवर उसे आगे-पीछे कर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी समय रेलवे फाटक नीचे आने लगते हैं. ड्राइवर कुछ समझ पाता, उससे पहले ही दूर से तेज रफ्तार ट्रेन आती दिखती है.

कुछ ही सेकंड में ट्रेन ट्रक से जोरदार टक्कर मारती है. टक्कर इतनी भयावह होती है कि ट्रक हवा में उछलता हुआ पटरी से दूर जा गिरता है. वहां मौजूद लोग और स्टेशन स्टाफ यह नजारा देखकर घबरा जाते हैं. टक्कर होते ही जगह-जगह मलबा और धुआं फैल जाता है. घटना के बाद ट्रेन तुरंत रुक नहीं पाती और कुछ दूरी तक जाती रहती है. बताया जा रहा है कि हादसा नीदरलैंड के मेटरेन इलाके में हुआ.

घटना के बाद पुलिस और इमरजेंसी टीम मौके पर पहुंची 

ट्रेन ऑपरेटर कंपनी प्रोरेल ने बताया कि इस दुर्घटना में पांच लोगों को हल्की चोटें आईं, लेकिन सबसे बड़ी राहत यह है कि किसी की जान नहीं गई. घटना के बाद पुलिस और इमरजेंसी टीम मौके पर पहुंच गई. ट्रैक और आसपास का इलाका अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, ताकि मलबा हटाया जा सके और जांच की जा सके कि ट्रक आखिर लाइन पर क्यों रुका था.

सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं. कई लोगों ने कहा कि यह ड्राइवर के लिए सबक है कि रेलवे ट्रैक को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह एक चमत्कार है कि ट्रक ड्राइवर और बाकी लोग बच गए.

Published at : 03 Nov 2025 01:33 PM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
बिहार
योगी आदित्यनाथ का महागठबंधन पर हमला, लोगों से कहा- 'बंटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो…'
योगी आदित्यनाथ का महागठबंधन पर हमला, लोगों से कहा- 'बंटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो…'
इंडिया
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
क्रिकेट
भारत की जीत में शामिल व्हीलचेयर पर बैठी कौन है ये खिलाड़ी? चोटिल होने के बाद भी किया भांगड़ा
भारत की जीत में शामिल व्हीलचेयर पर बैठी कौन है ये खिलाड़ी? चोटिल होने के बाद भी किया भांगड़ा
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Bihar Liquor Issue: 'बिहार में एक कॉल पर शराब'... MP के मंत्री ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल
Women World Cup: टीम इंडिया बनी विश्व विजेता, PM Modi और Amit Shah ने ऐसे दी बधाई | Breaking
Women World Cup: टीम इंडिया की जीत पर Deepti Sharma की मां का भावुक बयान | India vs South Africa
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
बिहार
योगी आदित्यनाथ का महागठबंधन पर हमला, लोगों से कहा- 'बंटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो…'
योगी आदित्यनाथ का महागठबंधन पर हमला, लोगों से कहा- 'बंटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो…'
इंडिया
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
क्रिकेट
भारत की जीत में शामिल व्हीलचेयर पर बैठी कौन है ये खिलाड़ी? चोटिल होने के बाद भी किया भांगड़ा
भारत की जीत में शामिल व्हीलचेयर पर बैठी कौन है ये खिलाड़ी? चोटिल होने के बाद भी किया भांगड़ा
टेलीविजन
अशनूर कौर के साथ अभिषेक बजाज की बॉन्डिंग पर एक्टर की Ex वाइफ ने साधा निशाना, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
अश्नूर संग अभिषेक की बढ़ती बॉन्डिंग पर एक्स वाइफ ने कसा तंज, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
यूटिलिटी
UPI से धड़ाधड़ करते हैं पेमेंट तो पढ़ें ये स्मार्ट टिप्स, आपका पैसा रहेगा 100% सेफ
UPI से धड़ाधड़ करते हैं पेमेंट तो पढ़ें ये स्मार्ट टिप्स, आपका पैसा रहेगा 100% सेफ
हेल्थ
Satish Shah Wife: एक्टर सतीश शाह की पत्नी को है ये खतरनाक बीमारी, चेहरे तक नहीं रहते याद
एक्टर सतीश शाह की पत्नी को है ये खतरनाक बीमारी, चेहरे तक नहीं रहते याद
ट्रेंडिंग
Video: बाइक पर लेटकर किए स्टंट, सीधे ट्रक से भिड़ा युवक, फिर जो हुआ... हादसे का वीडियो वायरल
Video: बाइक पर लेटकर किए स्टंट, सीधे ट्रक से भिड़ा युवक, फिर जो हुआ... हादसे का वीडियो वायरल
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget