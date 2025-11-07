हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: ब्रिटने में जयपुर जैसा हादसा, ट्रक ड्राइवर ने कई वाहनों को कुचला, 3 की मौत, सामने आया वीडियो

Video: ब्रिटने में जयपुर जैसा हादसा, ट्रक ड्राइवर ने कई वाहनों को कुचला, 3 की मौत, सामने आया वीडियो

Road Accident Video: जयपुर में हुए दर्दनाक ट्रक हादसे की तरह ही ब्रिटेन से भी एक ऐसे ही हादसे का वीडियो सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक के ड्राइवर ने हाइवे पर खड़ी गाड़ियों को कुचल दिया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 07 Nov 2025 03:54 PM (IST)
Preferred Sources

Road Accident Viral Video: हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार जानलेवा होती है. एक पल की गलती कभी-कभी पूरी जिंदगी तबाह कर देती है. हाल ही में ब्रिटेन से सामने आया एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सबको झकझोर गया. एक लापरवाह ट्रक ड्राइवर ने तेज रफ्तार में अपनी गाड़ी से सामने खड़ी कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. यह हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के वक्त ट्रक की स्पीड 50 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा थी और हैरानी की बात तो यह कि ड्राइवर टक्कर के समय भी एक्सेलेरेटर दबाए हुए था.

ब्रेक न लगाने की वजह से हुआ हादसा 

यह घटना ब्रिटेन के A27 हाईवे की है, जो फिशबोर्न और स्टॉकब्रिज  राउंडअबाउट्स के बीच में है.  कुलजिंदर सिंह ड्राइवर एक मर्सिडीज HGV लॉरी चला रहा था. आगे ट्रैफिक रुका हुआ था, लेकिन कुलजिंदर सिंह ने ब्रेक लगाने की बजाय ट्रक की रफ्तार बनाए रखी और पीछे से आकर एक वैन में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि वैन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार दो लोग बुरी तरह घायल हो गए.

पुलिस के अनुसार, इस हादसे में तीन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. ट्रक ड्राइवर कुलजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर खतरनाक ड्राइविंग से गंभीर चोट पहुंचाने के तीन मामलों में दोषी पाया गया. उसने अदालत में अपने जुर्म को कबूल किया, जिसके बाद पोर्ट्समाउथ क्राउन कोर्ट ने उसे तीन साल दस महीने की सजा सुनाई और लगभग पांच साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया.

लोगों ने ब्रिटेन के हादसे को जयपुर हादसे से जोड़ा

यह मामला ब्रिटेन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी चर्चा भारत में भी होने लगी. लोग इसे हाल ही में जयपुर में हुए दर्दनाक ट्रक हादसे से जोड़कर देख रहे हैं, जहां एक बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों और राह चलते लोगों को कुचल दिया था. दोनों घटनाओं में एक बात समान थी कि ड्राइवर की लापरवाही और तेज रफ्तार का कहर. जयपुर में दर्दनाक ट्रक हादसे में करीब 19 लोगों की मौत हो गई थी.

Published at : 07 Nov 2025 03:54 PM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
इंडिया
'नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम से मां दुर्गा के श्लोक हटाए', BJP ने 'नेताजी' की चिट्ठी का दिया हवाला; कांग्रेस का पलटवार
'नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम से मां दुर्गा के श्लोक हटाए', BJP ने 'नेताजी' की चिट्ठी का दिया हवाला; कांग्रेस का पलटवार
मूवी रिव्यू
Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
इंडिया
'नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम से मां दुर्गा के श्लोक हटाए', BJP ने 'नेताजी' की चिट्ठी का दिया हवाला; कांग्रेस का पलटवार
'नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम से मां दुर्गा के श्लोक हटाए', BJP ने 'नेताजी' की चिट्ठी का दिया हवाला; कांग्रेस का पलटवार
मूवी रिव्यू
Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
क्रिकेट
ICC को बदलना पड़ा नियम, प्रतिका रावल को भी मिलेगा विनिंग मेडल; जय शाह ने यूं की मदद
ICC को बदलना पड़ा नियम, प्रतिका रावल को भी मिलेगा विनिंग मेडल; जय शाह ने यूं की मदद
शिक्षा
CBSE जल्द शुरू करेगा सीटीईटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कैसे भर सकेंगे एप्लीकेशन फॉर्म
CBSE जल्द शुरू करेगा सीटीईटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कैसे भर सकेंगे एप्लीकेशन फॉर्म
यूटिलिटी
किस म्युचुअल फंड में लगाना चाहिए पैसा, जानें क्या हैं फ्लेक्सी और मल्टी कैप फंड?
किस म्युचुअल फंड में लगाना चाहिए पैसा, जानें क्या हैं फ्लेक्सी और मल्टी कैप फंड?
हेल्थ
Heart Attack: दिल का दौरा पड़ने पर बाएं हाथ में क्यों होता है दर्द, जान लें इस वॉर्निंग सिग्नल के पीछे छिपा साइंस?
दिल का दौरा पड़ने पर बाएं हाथ में क्यों होता है दर्द, जान लें इस वॉर्निंग सिग्नल के पीछे छिपा साइंस?
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
Embed widget