Road Accident Viral Video: हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार जानलेवा होती है. एक पल की गलती कभी-कभी पूरी जिंदगी तबाह कर देती है. हाल ही में ब्रिटेन से सामने आया एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सबको झकझोर गया. एक लापरवाह ट्रक ड्राइवर ने तेज रफ्तार में अपनी गाड़ी से सामने खड़ी कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. यह हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के वक्त ट्रक की स्पीड 50 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा थी और हैरानी की बात तो यह कि ड्राइवर टक्कर के समय भी एक्सेलेरेटर दबाए हुए था.

ब्रेक न लगाने की वजह से हुआ हादसा

यह घटना ब्रिटेन के A27 हाईवे की है, जो फिशबोर्न और स्टॉकब्रिज राउंडअबाउट्स के बीच में है. कुलजिंदर सिंह ड्राइवर एक मर्सिडीज HGV लॉरी चला रहा था. आगे ट्रैफिक रुका हुआ था, लेकिन कुलजिंदर सिंह ने ब्रेक लगाने की बजाय ट्रक की रफ्तार बनाए रखी और पीछे से आकर एक वैन में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि वैन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार दो लोग बुरी तरह घायल हो गए.

Authorities have released footage and emergency calls from a truck collision in Sussex, UK, where a driver plowed into stationary vehicles.



Police say three people were left with life-changing injuries. Kuljinder Singh has been arrested and charged with three counts of causing… pic.twitter.com/wUbAYgx7SN — Open Source Intel (@Osint613) November 6, 2025

पुलिस के अनुसार, इस हादसे में तीन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. ट्रक ड्राइवर कुलजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर खतरनाक ड्राइविंग से गंभीर चोट पहुंचाने के तीन मामलों में दोषी पाया गया. उसने अदालत में अपने जुर्म को कबूल किया, जिसके बाद पोर्ट्समाउथ क्राउन कोर्ट ने उसे तीन साल दस महीने की सजा सुनाई और लगभग पांच साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया.

लोगों ने ब्रिटेन के हादसे को जयपुर हादसे से जोड़ा

यह मामला ब्रिटेन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी चर्चा भारत में भी होने लगी. लोग इसे हाल ही में जयपुर में हुए दर्दनाक ट्रक हादसे से जोड़कर देख रहे हैं, जहां एक बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों और राह चलते लोगों को कुचल दिया था. दोनों घटनाओं में एक बात समान थी कि ड्राइवर की लापरवाही और तेज रफ्तार का कहर. जयपुर में दर्दनाक ट्रक हादसे में करीब 19 लोगों की मौत हो गई थी.