Video: प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी महिला, फिसल गया बेबी स्ट्रॉलर, आ गई ट्रेन... कुचलता देख निकल गई चीख

Social Media Viral Video: मेट्रो स्टेशन पर रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं, लेकिन स्टेशन पर की गई जरा-सी लापरवाही कभी-कभी बड़े हादसे का कारण बन जाती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर किसी की सांसें थम गई. वीडियो में एक पल की चूक ने सभी को डरा दिया, लेकिन किस्मत अच्छी रही कि कोई जान नहीं गई.

बेबी स्ट्रॉलर मेट्रो ट्रैक पर गिरा

दरअसल, यह वीडियो एक मेट्रो स्टेशन का है, जहां दो लड़कियां एक छोटे बच्चे के साथ खड़ी थीं. उनके पास एक बेबी स्ट्रॉलर भी था. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की अपने बाल ठीक करने में व्यस्त थी और स्ट्रॉलर उनके पास ही खड़ा था. कुछ ही सेकंड में स्ट्रॉलर हल्के-हल्के ढलान की ओर खिसकने लगता है. शुरुआत में किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन देखते ही देखते वह धीरे-धीरे प्लेटफॉर्म के किनारे तक पहुंच जाता है और फिर नीचे ट्रैक पर जा गिरता है.

The stroller was left unattended for a moment and rolled itself to the edge of the platform, falling directly into an approaching train. Fortunately the baby was held in the arm before that. pic.twitter.com/dRbTrX6aB0 — Kitten (@0nlyk1tt3n) November 10, 2025

उसी समय सामने से एक मेट्रो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती दिखती है. यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग चीख उठते हैं. सभी को लगा कि ट्रॉली में बच्चा बैठा हुआ था और आसपास खड़े यात्री दौड़ने लगते हैं, लेकिन बच्चा ट्रॉली में नहीं था. वह तो दूसरी लड़की की गोद में सुरक्षित था.

भगवान का शुक्र है कि बच्चा स्ट्रॉलर में नहीं था- यूजर्स बोले

यह देखकर सभी ने राहत की सांस ली. प्लेटफॉर्म पर मौजूद सुरक्षाकर्मी तुरंत वहां पहुंचे और ट्रॉली को ट्रैक से हटवाया गया. वीडियो सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर लगातार कमेंट कर रहे हैं. किसी ने लिखा कि भगवान का शुक्र है कि बच्चा स्ट्रॉलर में नहीं था. तो किसी ने कहा कि एक पल की लापरवाही कितना बड़ा हादसा बन सकती थी.