शेफ है या कलाकार? शख्स ने बना डाला कांच जैसा चिकन फ्राई, वीडियो देख हक्के बक्के रह गए लोग

क्या आपने कभी सोचा है कि फ्राइड चिकन भी “कांच जैसा पारदर्शी” हो सकता है. सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. एक फूड ब्लॉगर ने ऐसा फ्राइड चिकन बनाया है जो देखने में कांच जैसा लगता है. ये डिश जितनी अनोखी है, उतनी ही लोगों को कंफ्यूज भी कर रही है. कुछ इसे कला बता रहे हैं तो कुछ इसे खाने लायक ही नहीं मान रहे .

पारदर्शी फ्राइड चिकन ने मचाया धमाल

दरअसल, Cai Nan नाम के फूड ब्लॉगर ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने “translucent fried chicken” यानी पारदर्शी चिकन बनाया. वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और ये तेजी से वायरल हो रहा है. पहली नजर में ये चिकन नहीं, बल्कि कोई कांच की मूर्ति जैसा लगता है.

कैसे बनाया गया ये अजीब चिकन

वीडियो में बताया गया है कि इस डिश को बनाने के लिए molecular gastronomy तकनीक का इस्तेमाल किया गया . सबसे पहले हड्डियों को बनाने के लिए बोन मैरो, कोलेजन और जेल का मिश्रण तैयार किया गया . फिर चिकन के मांस को लिक्विड में बदलकर spherification तकनीक से उसे दोबारा मांस जैसा बनाया गया . आखिर में इसे एक मोल्ड में डालकर पूरा चिकन जैसा आकार दिया गया, जिसमें ऊपर से कुरकुरी परत भी बनाई गई.

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लोगों के रिएक्शन अलग-अलग

इस अनोखी डिश को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है. कुछ लोग इसे “फूड आर्ट” बता रहे हैं और ट्राय करने की बात कर रहे हैं. वहीं कई यूजर्स का कहना है कि ये देखने में अच्छा है, लेकिन वो इसे खाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे. वीडियो को 菜男 नाम के यूट्यूब चैनल से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

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