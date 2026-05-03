गांव की शादी, ढोल-नगाड़े, देसी म्यूजिक और मस्ती से भरा माहौल, ऐसे में अगर अचानक कोई ऐसा डांस हो जाए कि लोग देखते रह जाएं, तो समझो वीडियो वायरल होना तय है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही मजेदार वीडियो छाया हुआ है जिसमें चाची ने पहले तो चाचा को डांस के लिए मनाया, लेकिन जैसे ही चाचा ने स्टेप्स दिखाए, पूरा माहौल बदल गया. लोग कह रहे हैं “देहाती चाचा में तो माइकल जैक्सन उतर आया”.

चाची ने बनाया माहौल, चाचा ने लूटी महफिल

दरअसल, वायरल वीडियो में गांव की शादी का सीन नजर आता है जहां चाची पहले अकेले डांस कर रही होती हैं. वो बार-बार चाचा को बुलाती हैं, लेकिन चाचा पहले थोड़ा शर्माते हैं और मना करते हैं. फिर जैसे ही चाची जोर देती हैं, चाचा मैदान में उतरते हैं और ऐसा डांस करते हैं कि वहां बैठे लोग भी हैरान रह जाते हैं.

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वीडियो में क्या है खास

वीडियो में देखा जा सकता है कि चाचा पहले हल्के-फुल्के स्टेप्स से शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में उनकी एनर्जी और मूव्स देखकर हर कोई दंग रह जाता है. वहीं चाची भी किसी प्रोफेशनल डांसर की तरह लचक और स्टाइल के साथ डांस करती नजर आती हैं. कई लोग तो मजाक में कह रहे हैं कि चाची का डांस जिम्नास्टिक से कम नहीं लग रहा.

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सोशल मीडिया पर रिएक्शन

इस वीडियो को देखकर लोग जमकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कोई लिख रहा है “चाचा में छुपा टैलेंट आज बाहर आ गया” तो कोई कह रहा है “ये तो देसी माइकल जैक्सन निकले”. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसे वीडियो ही असली खुशी दिखाते हैं. कुल मिलाकर ये वीडियो लोगों को हंसने और एंटरटेन होने का पूरा मौका दे रहा है. वीडियो को kushwahaprakash392 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

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