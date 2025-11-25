Viral Train Video: कभी-कभी सफर खुशी के साथ शुरू होता है लेकिन एक पल में परेशानी में बदल जाता है. ऐसा ही कुछ असम से आए प्रतिभागियों के साथ हुआ, जो कुरुक्षेत्र में आयोजित राष्ट्रीय कैंप से लौट रहे थे. उनके पास कन्फर्म रिजर्व टिकट थे, फिर भी त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस में उनकी पूरी यात्रा मुश्किलों में बदल गई. कोच में सैकड़ों बिना टिकट यात्री घुस आए और जोर जबरदस्ती से वे सीटें कब्जा कर बैठे, जो पहले से ही इन प्रतिभागियों के नाम रिजर्व थीं. भीड़ इतनी ज्यादा थी कि न बैठने की जगह थी और न हिलने की.

रेलवे हेल्पलाइन पर कॉल करने पर नहीं मिली मदद

प्रतिभागियों के अनुसार, ट्रेन चलने के कुछ ही देर बाद अचानक बड़ी संख्या में बिना टिकट यात्री उनके डिब्बे में चढ़ आए. भीड़ लगातार बढ़ती गई और जिनके पास टिकट था उन छात्रों व अन्य यात्रियों को सीटों से हटाकर खड़ा कर दिया गया. उन्होंने बताया कि उन्होंने रेलवे हेल्पलाइन पर कॉल किया और अधिकारियों से भी संपर्क किया, लेकिन किसी की ओर से कोई मदद नहीं मिली.

A group of participants from Assam, who were returning from a national camp in Kurukshetra, faced a troubling experience on the Tripura Sundari Express. Their journey turned chaotic when unreserved passengers forcefully occupied seats that were already reserved for them.… pic.twitter.com/3h4KCxfyXE — VARAHA WARRIOR (@VarahaWarrior) November 24, 2025

हालात तब और खराब हो गए, जब भीड़भाड़ और दम घुटने जैसी स्थिति की वजह से समूह की एक लड़की की तबीयत बिगड़ गई. उसके पास खड़े होने तक की जगह नहीं थी, जिसकी वजह वह कमजोरी महसूस करने लगी. साथी लड़कियों ने कई बार मदद की अपील की, लेकिन न गार्ड आया, न कोई रेलवे कर्मचारी.

टिकट होने के बावजूद छिनी सीटें

बढ़ती परेशानी और डर के बीच समूह ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें कोच की भयावह स्थिति साफ दिखाई दे रही है. टिकट होने के बावजूद सीटें छिन गईं, लोग धक्कामुक्की कर रहे हैं और अंदर पैरों रखने तक की जगह नहीं बची है. लड़की को संभालते हुए साथी यात्रियों की बेचैनी भी वीडियो में साफ दिखती है.

यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही तेजी से वायरल हो गया. इसे देखने के बाद लोग रेलवे प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि जब कन्फर्म टिकट वाला यात्री भी सुरक्षित नहीं है, तो ट्रेन से सफर करना ही डर की वजह से बन जाता है. फिलहाल रेलवे की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन वीडियो ने देशभर में चर्चा शुरू कर दी है.