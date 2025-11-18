Viral Train Video: कभी-कभी लापरवाही का एक पल जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए. यह वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी चेतावनी है, जो जल्दी के चक्कर में रेलवे ट्रैक बिना सोचे-समझे पार कर लेते हैं. वीडियो में एक शख्स साफ दिखाई दे रहा है, जो सड़क किनारे चलता हुआ रेलवे लाइन तक पहुंचता है और दाएं-बाएं देखे बिना ट्रैक पार करने की कोशिश करता है.

ट्रेन का साइड वाला हिस्से से टकराया शख्स

हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रैक पर तेज रफ्तार ट्रेन आ रही थी और उसका हॉर्न लगातार बज रहा था. लेकिन वीडियो में दिख रहा है कि शख्स को भरोसा था कि वह समय रहते पटरियां पार कर लेगा. जैसे ही वह बीच में पहुंचता है, उसी समय ट्रेन का साइड वाला हिस्सा उससे जोर से टकरा जाता है. टक्कर इतनी तेज थी कि वह वहीं उछलकर ट्रैक के किनारे जा गिरता है.

हादसे में शख्स को गम्भीर चोटें आई

यह नजारा इतना डरावना था कि आसपास मौजूद लोग भी कुछ पल के लिए सन्न रह गए. टक्कर के बाद शख्स वहीं बेहोश होकर पड़ा था. गनीमत रही कि हादसा गंभीर जरूर था, लेकिन उसकी जान बच गई. हालांकि उसे कई चोटें आई हैं और अस्पताल में इलाज जारी है. यह पूरी घटना वहीं पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसकी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि यह वीडियो हर उस इंसान को देखना चाहिए जो ट्रैक पार करते समय नियमों की अनदेखी करता है.