Video: अपनी धुन में मस्त! ना दाएं देखा-ना बाएं, ट्रेक पर रेल से टकराया शख्स और फिर... देखें वीडियो
Train Viral Video: सोशल मीडिया पर एक शख्स तेज रफ्तार ट्रेन के आने के बावजूद ट्रैक पार करने की कोशिश करता दिखा. ट्रेन की साइड टक्कर से वह उछलकर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया.
Viral Train Video: कभी-कभी लापरवाही का एक पल जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए. यह वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी चेतावनी है, जो जल्दी के चक्कर में रेलवे ट्रैक बिना सोचे-समझे पार कर लेते हैं. वीडियो में एक शख्स साफ दिखाई दे रहा है, जो सड़क किनारे चलता हुआ रेलवे लाइन तक पहुंचता है और दाएं-बाएं देखे बिना ट्रैक पार करने की कोशिश करता है.
ट्रेन का साइड वाला हिस्से से टकराया शख्स
हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रैक पर तेज रफ्तार ट्रेन आ रही थी और उसका हॉर्न लगातार बज रहा था. लेकिन वीडियो में दिख रहा है कि शख्स को भरोसा था कि वह समय रहते पटरियां पार कर लेगा. जैसे ही वह बीच में पहुंचता है, उसी समय ट्रेन का साइड वाला हिस्सा उससे जोर से टकरा जाता है. टक्कर इतनी तेज थी कि वह वहीं उछलकर ट्रैक के किनारे जा गिरता है.
November 15, 2025
हादसे में शख्स को गम्भीर चोटें आई
यह नजारा इतना डरावना था कि आसपास मौजूद लोग भी कुछ पल के लिए सन्न रह गए. टक्कर के बाद शख्स वहीं बेहोश होकर पड़ा था. गनीमत रही कि हादसा गंभीर जरूर था, लेकिन उसकी जान बच गई. हालांकि उसे कई चोटें आई हैं और अस्पताल में इलाज जारी है. यह पूरी घटना वहीं पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसकी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि यह वीडियो हर उस इंसान को देखना चाहिए जो ट्रैक पार करते समय नियमों की अनदेखी करता है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL