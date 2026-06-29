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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: खूंखार टाइगर ने एक साथ किया जो बैलों का शिकार, वीडियो देख थम गई पर्यटकों की सांसें

Video: खूंखार टाइगर ने एक साथ किया जो बैलों का शिकार, वीडियो देख थम गई पर्यटकों की सांसें

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक टाइगर जंगल में भारी भरकम बैलों को मार गिराता है. वीडियो में टाइगर को शिकार करते हुए देखा जा सकता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Jun 2026 03:20 PM (IST)
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टाइगर का जहां नाम आ जाता है वहां बड़े बड़े शिकारी दुम दबाए भाग खड़े होते हैं. ताकतवर जबड़े, खंजर जैसे नाखून और नुकीले दातों से भला कौन ही उलझना चाहेगा. इन्हीं सब खासियत को लिए जब टाइगर शिकार पर निकलता है तो अकेला शिकार ही नहीं बल्कि उसे देखने वाले आसपास के लोग भी कांप उठते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक टाइगर जंगल में एक साथ दो भारी भरकम बैलों का शिकार करता दिखाई दे रहा है जो काफी डरावना और हैरान कर देने वाला है.

बाघ ने किया एक साथ दो बैलों का शिकार

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक टाइगर जंगल में भारी भरकम बैलों को मार गिराता है. वीडियो में टाइगर को शिकार करते हुए देखा जा सकता है जहां एक बैल बेसुध होकर जमीन पर गिरा पड़ा है जबकि दूसरे बैल की टाइगर ने गर्दन दबोच रखी है. बैल दर्द से छटपटा रहा है लेकिन उसे क्या खबर कि 6 इंच के नुकीले दांत उसकी गर्दन में घुस चुके हैं और अब उसे छुड़ाने केवल यमराज ही आएगा. वीडियो बेहद डरवाना और विचलित कर देने वाला है.

जमीन पर पटका और गढ़ा दिए दांत

वीडियो में बाघ यानी टाइगर जोर जोर से दहाड़ रहा है और इस बात की गवाही दे रहा है कि पूरे जंगल पर केवल उसी का राज है. उसके दांत बैल की गर्दन में समां चुके हैं और कुछ ही देर में बैल की जान भी जाने ही वाली है.  वो हर उसे खूंखार जानवर को ललकार रहा है जो खुद को बहुत होशियार और ताकतवर समझते हैं. लेकिन बाघ की एक दहाड़ के सामने उनका पसीना छूट जाता है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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खौफ में आए यूजर्स, दी प्रतिक्रिया

वीडियो को Lucky Bandhavgarh नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया पर यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बाघ ने अपने एक महीने के खाने का इंतजाम कर लिया लगता है. एक और यूजर ने लिखा...टाइगर से ताकतवर कोई नहीं है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...शेर जंगल का राजा हो सकता है लेकिन राज तो टाइगर ही करता है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 03:20 PM (IST)
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