खूंखार टाइगर ने एक साथ किया जो बैलों का शिकार, वीडियो देख थम गई पर्यटकों की सांसें

टाइगर का जहां नाम आ जाता है वहां बड़े बड़े शिकारी दुम दबाए भाग खड़े होते हैं. ताकतवर जबड़े, खंजर जैसे नाखून और नुकीले दातों से भला कौन ही उलझना चाहेगा. इन्हीं सब खासियत को लिए जब टाइगर शिकार पर निकलता है तो अकेला शिकार ही नहीं बल्कि उसे देखने वाले आसपास के लोग भी कांप उठते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक टाइगर जंगल में एक साथ दो भारी भरकम बैलों का शिकार करता दिखाई दे रहा है जो काफी डरावना और हैरान कर देने वाला है.

बाघ ने किया एक साथ दो बैलों का शिकार

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक टाइगर जंगल में भारी भरकम बैलों को मार गिराता है. वीडियो में टाइगर को शिकार करते हुए देखा जा सकता है जहां एक बैल बेसुध होकर जमीन पर गिरा पड़ा है जबकि दूसरे बैल की टाइगर ने गर्दन दबोच रखी है. बैल दर्द से छटपटा रहा है लेकिन उसे क्या खबर कि 6 इंच के नुकीले दांत उसकी गर्दन में घुस चुके हैं और अब उसे छुड़ाने केवल यमराज ही आएगा. वीडियो बेहद डरवाना और विचलित कर देने वाला है.

जमीन पर पटका और गढ़ा दिए दांत

वीडियो में बाघ यानी टाइगर जोर जोर से दहाड़ रहा है और इस बात की गवाही दे रहा है कि पूरे जंगल पर केवल उसी का राज है. उसके दांत बैल की गर्दन में समां चुके हैं और कुछ ही देर में बैल की जान भी जाने ही वाली है. वो हर उसे खूंखार जानवर को ललकार रहा है जो खुद को बहुत होशियार और ताकतवर समझते हैं. लेकिन बाघ की एक दहाड़ के सामने उनका पसीना छूट जाता है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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खौफ में आए यूजर्स, दी प्रतिक्रिया

वीडियो को Lucky Bandhavgarh नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया पर यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बाघ ने अपने एक महीने के खाने का इंतजाम कर लिया लगता है. एक और यूजर ने लिखा...टाइगर से ताकतवर कोई नहीं है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...शेर जंगल का राजा हो सकता है लेकिन राज तो टाइगर ही करता है.

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