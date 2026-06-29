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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगIndia vs Ireland Series: सूर्यवंशी की हाय लग गई... आयरलैंड से सीरीज हारा भारत तो यूजर्स कर रहे BCCI को ट्रोल, बोले- शर्म करो शर्मा

India vs Ireland Series: सूर्यवंशी की हाय लग गई... आयरलैंड से सीरीज हारा भारत तो यूजर्स कर रहे BCCI को ट्रोल, बोले- शर्म करो शर्मा

India vs Ireland Series: भारतीय टी-20 टीम को आयरलैंड के खिलाफ करारी हार मिलने के बाद सोशल मीडिया पर BCCI को ट्रोल किया जा रहा है. बता दें, इसी के साथ करीब 3 साल से चला रहा जीत का सिलसिला भी टूट गया .

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 29 Jun 2026 02:54 PM (IST)
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India vs Ireland Series: आयरलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में टीम इंडिया की हार ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. एक तरफ कप्तान श्रेयस अय्यर और बीसीसीआई टीम मैनेजमेंट सवालों के घेरे में है, दूसरी तरफ 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका न मिलने पर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है. दरअसल, आयरलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को टीम में जगह नहीं दी गई थी.

टीम इंडिया इस सीरीज को भी हार चुकी है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग टीम इंडिया और बीसीसीआई को वैभव सूर्यवंशी को टीम में जगह न देने के लिए ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं. लोग वैभव सूर्यवंशी को टीम में न खिलाने को लेकर कई तरह की कमेंट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं. 

आयरलैंड सीरीज हारने पर बीसीसीआई हुआ ट्रोल 

भारतीय की टी-20 टीम को आयरलैंड के खिलाफ करारी हार मिलने के बाद दो मैचों की सीरीज को भारतीय टीम ने 2-0 से गंवा दिया है. इसके साथ ही करीब 3 साल से चला रहा टी-20 सीरीज जीतने का सिलसिला भी टूट गया है. स हार के अलावा इस सीरीज में सबसे ज्यादा चर्चा जिस खिलाड़ी की रही, वह मैदान पर नहीं बल्कि डगआउट में नजर आए 15 साल के वैभव सूर्यवंशी थे. इस पूरी सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका नहीं मिला. आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें टीम इंडिया में जगह मिली थी. फैंस को उम्मीद थी कि आयरलैंड जैसी सीरीज में उन्हें इंटरनेशनल कैप पहनने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

सीरीज खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर कई मीम्स और पोस्ट भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर और टीम मैनेजमेंट को ट्रोल किया जा रहा है. लोगों का कहना है कि जब वैभव को खिलाना ही नहीं था, तो उन्हें टीम में क्यों चुना गया. कई यूजर्स का मानना है कि बीसीसीआई टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ी गलती की उनका कहना है कि युवा खिलाड़ी को मौका देने के बजाय पुराने फार्मूले पर भरोसा किया गया और इसका खामियाजा टीम को हार कर भुगतना पड़ा. 

ये भी पढ़ें-India vs Ireland T20 Series: इससे अच्छा तो 'सूर्या भाऊ' था... आयरलैंड से सीरीज हारा भारत तो यूजर्स को याद आए पूर्व कप्तान, ट्रोल हो रहे श्रेयस अय्यर

यूजर्स बोले, लगता है सूर्यवंशी की हाय लगी 

टीम इंडिया की हार के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट की बाढ़ आ गई. टीम इंडिया की हार को लेकर एक यूजर ने कमेंट किया में एक सवाल पूछता हूं, जब बीसीसीआई को सूर्यवंशी को खिलाना ही नहीं था, तो टीम में क्यों रखा सिर्फ पानी पिलाने के लिए. तो दूसरे ने कहा 15 साल के लड़के ने अपनी मेहनत से टीम इंडिया में जगह बनाई, लेकिन डेब्यू का मौका तक नहीं मिला. एक और यूजर ने कमेंट किया क्राउड का रिएक्शन देखो वह लोग वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं और यहां वैभव को वॉटर बाय बना कर रखा गया है.

एक और यूजर ने कमेंट किया, लगता है टीम इंडिया को वैभव की हाय लग गई है. बीसीसीआई को ट्रोल करते हुए कमेंट किया शर्म करो शर्म. कुछ कमेंट टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर को लेकर भी सामने आए, जिसमें कहा गया कि गौतम गंभीर भारत के ऐसे पहले कोच बन गए, जिन्होंने टीम इंडिया काे आयरलैंड से सीरीज हरवा दी. सूर्यवंशी को लेकर कुछ पोस्ट ऐसे भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें वैभव सूर्यवंशी की फोटो के साथ लिखा है, जब खिलाना ही नहीं था तो क्या चाइल्ड लेबर करने के लिए मुझे लेकर आए थे.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 29 Jun 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
Ireland India Vs Ireland T20 Series Vaibhav Suryavanshi India Vs Ireland Series
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