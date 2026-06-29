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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगओवरलोडेड ट्रक को हाईवे पर दौड़ाती दिखी लड़की, यूजर्स कर रहे कॉन्फिडेंस की तारीफ

ओवरलोडेड ट्रक को हाईवे पर दौड़ाती दिखी लड़की, यूजर्स कर रहे कॉन्फिडेंस की तारीफ

Girl Driving Truck Viral Video: हाईवे पर ओवरलोडेड ट्रक चलाती एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उसके आत्मविश्वास और ड्राइविंग स्किल्स की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 29 Jun 2026 01:26 PM (IST)
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Girl Driving Truck Viral Video: रोजाना सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें से कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जिन्हें देखकर दिल खुश हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं. आपने अक्सर हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ते हुए ट्रक देखे होंगे, लेकिन बहुत कम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि उस बड़े से ट्रक के अंदर बैठा ड्राइवर कौन है, आदमी या औरत.

आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत और हौसले से लोगों को चौंका रही हैं और यह वीडियो भी उसी का एक उदाहरण है. इस वीडियो में करीब 15 से 16 साल की एक लड़की एक विशाल ट्रक चलाती हुई नजर आती है, जो किसी के लिए भी हैरान कर देने वाला दृश्य हो सकता है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं. 

विशाल ट्रक चलाती लड़की ने सबको किया हैरान

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की हाईवे पर एक बड़े और ओवरलोडेड ट्रक को तेज रफ्तार से चला रही है. वह इतनी फुर्ती और आत्मविश्वास के साथ ट्रक चला रही है, मानो उसे वर्षों का अनुभव हो. इस वीडियो में लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान इस बात ने खींचा कि जिस ट्रक को वह चला रही है, उसका आकार काफी बड़ा है. वीडियो बनाने वाले यूजर ने बताया कि वह तो सिर्फ उस विशाल ट्रक का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर ड्राइवर सीट पर बैठी लड़की पर पड़ी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं. उसने कहा कि कभी-कभी एक नजारा ही पूरी सोच बदलने के लिए काफी होता है. 

यह भी पढ़ेंः Video: दिल्ली के कनॉट प्लेस में दिखा रहस्यमयी एक्सीडेंट, डिवाइडर पर चढ़ी कार देख चकराया लोगों का दिमाग

कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने की तारीफ

इस वीडियो के वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने लायक हैं. एक यूजर ने लिखा कि काबिलियत और आत्मविश्वास का कोई जेंडर नहीं होता और इतने बड़े ट्रक को इतने भरोसे के साथ चलाती यह लड़की यही साबित करती है कि अगर हौसला हो तो हर रास्ता आसान लगने लगता है. वहीं, एक अन्य यूजर ने अलग नजरिया रखते हुए कहा कि जेंडर के आधार पर बनाई गई यह सोच कि लड़कियां कुछ काम नहीं कर सकतीं, समाज की बनाई हुई है. यह लड़की उसी सोच को गलत साबित करती है क्योंकि उसने ऐसे क्षेत्र में कदम रखा है, जिसे आमतौर पर पुरुषों का काम माना जाता है. फिलहाल यह वीडियो पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है. 

यह भी पढ़ेंः फरीदाबाद से बेंगलुरु शिफ्ट हुआ टेकी, किराया पता चला तो सूख गया हलक- सोशल मीडिया पर बताया सच

Published at : 29 Jun 2026 01:26 PM (IST)
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