Video: बगैर टिकट यात्री का कुछ ना कर पाया TC, घोड़े की तरह लगाई दौड़ और हो गया स्टेशन पार
Viral video: दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक टिकट चेकर यानी टीसी स्टेशन पर बगैर टिकट घूम रहे एक यात्री को पकड़ लेता है.
अक्सर रेलवे स्टेशन पर आपने टिकट चेक करते हुए टीसी को तो देखा ही होगा. ट्रेन से बगैर टिकट उतरने वाले या फिर बगैर प्लेटफॉर्म टिकट स्टेशन में प्रवेश करने वाले यात्रियों को ये पकड़कर जुर्माना लगाने का काम करते हैं. लेकिन अक्सर कुछ यात्री ऐसे होते हैं जो टीसी को चकमा देने में माहिर होते हैं. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक यात्री प्लेटफॉर्म पर बगैर टिकट पकड़ा जाता है और जैसे ही टीसी का ध्यान भटकता है वो ऐसा खेला करता है कि देखने वालों की हंसी छूट जाती है.
टीसी को चकमा देकर भागा बेटिकट यात्री
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक टिकट चेकर यानी टीसी स्टेशन पर बगैर टिकट घूम रहे एक यात्री को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो जुर्माने की डायरी निकालता है और यात्री को समझाने लगता है. लेकिन शायद यात्री की जेब में पैसे नहीं थे और उसे मोटे जुर्माने का डर था इसलिए वो ऐसा रास्ता चुनता है जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स की हंसी छूट जाती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे यात्री टीसी का ध्यान भटकते ही वहां से लंबी दौड़ लगा देता है.
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देखता रह गया टीसी
दौड़ लगाने के बाद वो यात्री वहां से ऐसे गायब होता है जैसे गधे कि सिर से सींग. यात्री को देखकर टीसी भी ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता है और खामोशी से केवल उसे जाने देता है मानों ऐसे लोगों से उसका हर रोज पाला पड़ता हो. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है जिसे लेकर यूजर्स मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.
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यूजर्स ने जमकर लिए मजे
वीडियो को aghori09 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मैं भी भाग गया था लेकिन मुझे पकड़ लिया गया था. एक और यूजर ने लिखा...बिल्लू तुम्हारी जेल से फरार. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सुबह से एक बंदा मिला होगा वो भी भाग गया.
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