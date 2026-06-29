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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बगैर टिकट यात्री का कुछ ना कर पाया TC, घोड़े की तरह लगाई दौड़ और हो गया स्टेशन पार

Video: बगैर टिकट यात्री का कुछ ना कर पाया TC, घोड़े की तरह लगाई दौड़ और हो गया स्टेशन पार

Viral video: दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक टिकट चेकर यानी टीसी स्टेशन पर बगैर टिकट घूम रहे एक यात्री को पकड़ लेता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Jun 2026 02:49 PM (IST)
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अक्सर रेलवे स्टेशन पर आपने टिकट चेक करते हुए टीसी को तो देखा ही होगा. ट्रेन से बगैर टिकट उतरने वाले या फिर बगैर प्लेटफॉर्म टिकट स्टेशन में प्रवेश करने वाले यात्रियों को ये पकड़कर जुर्माना लगाने का काम करते हैं. लेकिन अक्सर कुछ यात्री ऐसे होते हैं जो टीसी को चकमा देने में माहिर होते हैं. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक यात्री प्लेटफॉर्म पर बगैर टिकट पकड़ा जाता है और जैसे ही टीसी का ध्यान भटकता है वो ऐसा खेला करता है कि देखने वालों की हंसी छूट जाती है.

टीसी को चकमा देकर भागा बेटिकट यात्री

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक टिकट चेकर यानी टीसी स्टेशन पर बगैर टिकट घूम रहे एक यात्री को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो जुर्माने की डायरी निकालता है और यात्री को समझाने लगता है. लेकिन शायद यात्री की जेब में पैसे नहीं थे और उसे मोटे जुर्माने का डर था इसलिए वो ऐसा रास्ता चुनता है जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स की हंसी छूट जाती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे यात्री टीसी का ध्यान भटकते ही वहां से लंबी दौड़ लगा देता है.

 
 
 
 
 
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देखता रह गया टीसी

दौड़ लगाने के बाद वो यात्री वहां से ऐसे गायब होता है जैसे गधे कि सिर से सींग. यात्री को देखकर टीसी भी ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता है और खामोशी से केवल उसे जाने देता है मानों ऐसे लोगों से उसका हर रोज पाला पड़ता हो. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है जिसे लेकर यूजर्स मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स ने जमकर लिए मजे

वीडियो को  aghori09 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मैं भी भाग गया था लेकिन मुझे पकड़ लिया गया था. एक और यूजर ने लिखा...बिल्लू तुम्हारी जेल से फरार. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सुबह से एक बंदा मिला होगा वो भी भाग गया.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 02:49 PM (IST)
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