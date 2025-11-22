खेत में खामोशी फैली थी, हवा धीमी थी और दूर तक बस सूखी घास की सरसराहट सुनाई दे रही थी. मोटा सा सांड घास चरते हुए बेफिक्र खड़ा था, उसके आस-पास किसी खतरे का कोई आभास नहीं था. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने दिखा दिया कि जंगल का राजा जब किसी पर निगाह डालता है, तो सब कुछ पल भर में बदल जाता है. वीडियो के पहले कुछ सेकंड शांत दिखते हैं, फिर अचानक फ्रेम के बाईं ओर से एक बाघ बिजली की तरह छलांग लगाता है. कोई चेतावनी नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई मौका नहीं. बस एक झपट्टा और कहानी खत्म. इंटरनेट इस वीडियो को देखकर लोगों का दिल दहल गया है.

बाघ ने मोटे सांड पर किया हमला!

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि खेत में मोटा, भारी-भरकम सांड घास खा रहा है. उसका आकार बाघ से करीब दोगुना है और ताकत में भी कम नहीं लगता. लेकिन बाघ के लिए यह सब मायने नहीं रखता. वीडियो में बाघ कुछ सेकंड तक झाड़ियों में छिपा रहता है, फिर अचानक बाहर निकलकर सीधे सांड की गर्दन पर झपट पड़ता है. हमला इतना तेजी से और सटीक होता है कि सांड को प्रतिक्रिया देने का भी मौका नहीं मिलता.

तेज और सटीक हमले से पल भर में निकले सांड के प्राण

बाघ इतनी तेज और सटीक पकड़ बनाता है कि सांड एक सेकंड के लिए भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता. देखते ही देखते बाघ उसे जमीन पर गिरा देता है और अपने दांतों से उसकी गर्दन दबोचकर दम घोंटने लगता है. वीडियो का सबसे डरावना हिस्सा यह है कि सांड का शरीर बड़ा है, पर बाघ उसे उसी तरह दबोचकर रखता है जैसे कोई छोटा शिकार हो.

यूजर्स बोले, टाइगर की ताकत पर शक नहीं करते

वीडियो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का बताया जा रहा है जिसे Apna Sawai Madhopur नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...टाइगर की पकड़ से कोई नहीं बच सकता. एक और यूजर ने लिखा...टाइगर जंगल का दरिंदा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...टाइगर की ताकत पर कभी शक नहीं करते.

