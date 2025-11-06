Video: ईंधन टैंक पर खड़े हो काम कर रहा था शख्स, हुआ ब्लास्ट, उछलकर जमीन पर गिरा, देखें वीडियो
Viral Video: सोशल मीडया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ईंधन टैंक पर खड़े होकर एक व्यक्ति कुछ काम करता नजर आया. इसी दौरान अचानक गंभीर विस्फोट हो जाता है और शख्स उछलकर गिर जाता है.
Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक ईंधन टैंक में विस्फोट को दिखाया गया है. इस गंभीर विस्फोट के कारण एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. वीडियो में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति ईंधन टैंक के ऊपर खड़ा होता है और इसी दौरान इतना खतरनाक विस्फोट हो गया.
व्यक्ति उछलकर जमीन पर गिरा
वीडियो की शुरुआत में देखा गया कि एक बड़ा सा ईंधन टैंक खड़ा है. वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति टैंक पर चढ़ता और कुछ चेक करने लगता है. सब कुछ बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन तभी अचानक एक गंभीर विस्फोट हो जाता है और व्यक्ति उछलकर नीचे जमीन पर गिर जाता है. वीडियो में देखा गया है कि हादसा बेहद ही खतरनाक था.
November 4, 2025
वीडियो में व्यक्ति को बुरी तरह गिरते देखा जा सकता है, जिसे देखकर साफ होता है कि व्यक्ति को जरूर गंभीर चोटें आई होंगी. हादसे की आवाज सुनकर वहां पर मौजूद एक व्यक्ति दौड़कर आता है. हालंकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हादसे में व्यक्ति की जान बची या नहीं.
सीसीटीवी में कैद हुआ गंभीर हादसा
वीडियो को देख हादसे की गंभीरता साफ तौर पर देखी गई है. वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के कुछ ही देर में वायरल हो गया और साथ ही वीडियो पर लोगों के कई कमेंट्स सामने आने लगे. कई लोगों ने कहा कि हादसा खतरनाक था तो वहीं कुछ ने सलाह दी कि इस तरह के काम करते समय सावधानी बरतनी चाहिए. ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है.
यह भी पढ़ें -
Video: मोबाइल चोरी का आरोप, नाबालिग को पेड़ से उल्टा लटकाया, तालिबानी सजा का वीडियो वायरल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL