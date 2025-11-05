Video: झूला झूलते-झूलते बेहोश हो गई लड़की, नीचे उतारा तो हुई मौत! हादसे का वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: मेले में घूमने जाना किसे नहीं पसंद होता है. कई लोग मेले में झूला झूलने के शौकीन होते हैं तो कुछ वहां पर खाने -पीने का आनंद उठाने जाते हैं. मेले में कई तरह के साधारण और खतरनाक झूले होते हैं. लोगों को उसपर झूलकर एक अलग ही मजा आता है, लेकिन कभी-कभी यहीं मजा सजा बन जाता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें झूले पर झूलने के दौरान एक लड़की अचानक बेहोश हो गई, जिसके बाद आसपास मौजूद लोग घबरा गए.

लाख कोशिश के बाद भी लड़की को नहीं आया होश

ये घटना कहां कि है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है.वीडियो में देखा जा सकता है कि कई सारे लोग एक झूले का आनंद ले रहे है, लेकिन अचानक ही एक लड़की झूलते समय बेहोश हो गई, जिसके बाद उसके आसपास मौजूद लोग उसे उठाने की कोशिश करने लगे.

पहले तो सभी को लगा कि लड़की ने डरकर आंखें बंद की हुई है, लेकिन जब हिलाने पर भी उसने कोई मूवमेंट नहीं की तो लोगों ने पानी के छींटे मारे, लेकिन लड़की उसके बाद भी होश में नहीं आई, जिसके बाद सब घबरा गए और तुरंत लड़की को झूले से उतरा और उसे अस्पताल लेकर गए.

हादसे पर लोगों ने हैरानी जताई

हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि लड़की की जान बची या नहीं. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने हादसे पर हैरानी जताई है. लोगों ने कहा कि कमजोर दिल वाले लोगों को इस तरह के खतरनाक झूलों पर नहीं बैठना चाहिए.

वहीं एक यूजर ने लिखा खेल-खेल में मौत को न्योता दे दिया. वहीं कुछ लोगों ने हैरानी जताई और कहां कि आजकल जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है. लोगों ने सलाह भी दी कि ऐसे समय पर CPR देना चाहिए.