USA Plane Crash News: अमेरिका के केंटकी स्थित लुइसविले मुहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक खतरनाक हादसा हो गया, यहां यूपीएस (UPS) एयरलाइंस का कार्गो प्लेन टेकऑफ के दौरान क्रैश हो गया. ये घटना मंगलवार (6 नवंबर) शाम पांच बजे की है. इस हादसे में कई लोगों की जान गई और कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है. दावा किया जा रहा है कि कई घर भी जलकर तबाह हो गए हैं.

उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद क्रैश हुआ प्लेन

बता दें कि यूपीएस फ्लाइट 2976 उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया. आग की लपटें पूरी तरह प्लेन में फैल गई, जिसके बाद एक जोरदार धमाके के साथ प्लेन जमीन पर क्रैश हो गया. वीडियो फुटेज में भी साफ देखा गया है कि प्लेन रनवे पर स्पीड पकड़ता है, लेकिन जैसे ही वह उड़ान भरने वाला होता है. तभी आग की भयंकर लपटें और धुआं दिखने लगता है.

प्लेन में आग लगने का कारण क्या था?

रिपोर्टस के मुताबिक, प्लेन में 38,000 गैलन ईंधन भरा था, जिसके कारण प्लेन में आग लगी और बड़ा विस्फोट हो गया. विस्फोट इतना खतरनाक था कि आसपास की कई इमारतें आग की भयंकर चपेट में आ गई. इस हादसे में कई लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है और वहीं साथ में काफी लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए है.

घटनास्थल पर आपातकालीन सर्विस टीम पहुंची

लुइसविल, केंटकी (UPS) का मुख्य केंद्र है, जो कंपनी का वैश्विक एयर कार्गो हब और दुनिया की सबसे बड़ी पैकेज हैंडलिंग सुविधाओं में से एक है. इस हादसे के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें प्लेन में आग की लपटों को उठते देखा गया है और साथ ही वीडियो में घना धुआं उठता दिखाई दे रहा था. जानकारी के मुताबिक घटनास्थल पर आपातकालीन सर्विस टीम पहुंच गई है और बचाव कार्य में जुट गई हैं.