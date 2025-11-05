हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वVideo: रनवे पर दौड़ रहे प्लेन में लगी आग, परमाणु बम की तरह फटा, भरा था 38000 गैलन ईंधन, देखें वीडियो

Video: रनवे पर दौड़ रहे प्लेन में लगी आग, परमाणु बम की तरह फटा, भरा था 38000 गैलन ईंधन, देखें वीडियो

USA Plane Crash: अमेरिका के केंटकी स्थित लुइसविले मुहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा प्लेन हादसा हो गया. यहां UPS एयरलाइंस का कार्गो विमान रनवे पर क्रैश हो गया. जनिए पूरा मामला.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 05 Nov 2025 10:08 AM (IST)
Preferred Sources

USA Plane Crash News: अमेरिका के केंटकी स्थित लुइसविले मुहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक खतरनाक हादसा हो गया, यहां यूपीएस (UPS) एयरलाइंस का कार्गो प्लेन टेकऑफ के दौरान क्रैश हो गया. ये घटना मंगलवार (6 नवंबर) शाम पांच बजे की है. इस हादसे में कई लोगों की जान गई और कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है. दावा किया जा रहा है कि कई घर भी जलकर तबाह हो गए हैं.

उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद क्रैश हुआ प्लेन

बता दें कि यूपीएस फ्लाइट 2976 उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया. आग की लपटें पूरी तरह प्लेन में फैल गई, जिसके बाद एक जोरदार धमाके के साथ प्लेन जमीन पर क्रैश हो गया. वीडियो फुटेज में भी साफ देखा गया है कि प्लेन रनवे पर स्पीड पकड़ता है, लेकिन जैसे ही वह उड़ान भरने वाला होता है. तभी आग की भयंकर लपटें और धुआं दिखने लगता है. 

प्लेन में आग लगने का कारण क्या था?

रिपोर्टस के मुताबिक, प्लेन में 38,000 गैलन ईंधन भरा था, जिसके कारण प्लेन में आग लगी और बड़ा विस्फोट हो गया. विस्फोट इतना खतरनाक था कि आसपास की कई इमारतें आग की भयंकर चपेट में आ गई.  इस हादसे में कई लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है और वहीं साथ में काफी लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए है.

घटनास्थल पर आपातकालीन सर्विस टीम पहुंची

लुइसविल, केंटकी (UPS) का मुख्य केंद्र है, जो कंपनी का वैश्विक एयर कार्गो हब और दुनिया की सबसे बड़ी पैकेज हैंडलिंग सुविधाओं में से एक है. इस हादसे के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें प्लेन में आग की लपटों को उठते देखा गया है और साथ ही वीडियो में घना धुआं उठता दिखाई दे रहा था. जानकारी के मुताबिक घटनास्थल पर आपातकालीन सर्विस टीम पहुंच गई है और बचाव कार्य में जुट गई हैं.

और पढ़ें
Published at : 05 Nov 2025 10:07 AM (IST)
Tags :
VIRAL VIDEO USA Plane Crash News Kentucky NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
विश्व
Typhoon Kalmaegi: 120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
Advertisement

वीडियोज

'हाफ बीवी' की बदनाम आशिकी
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi ने खोल दी Nitish की पोल, असली कंट्रोल किसके पास? | Mahagathbandhan
Bihar Election: सीट 121..तेजस्वी या नीतीश?
Bihar Election 2025: वोटिंग से 36 घंटे पहले वीडियो विवाद!
Sandeep Chaudhary: 10 हजार Vs 30 हजार...महिला बनाएंगी किसकी सरकार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
विश्व
Typhoon Kalmaegi: 120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
तमिल सिनेमा
Kantara Chapter 1: OTT रिलीज के बाद भी सिनेमाघरों में दहाड़ रही ‘कांतारा चैप्टर 1’, 33वें दिन भी करोड़ों में की कमाई
ओटीटी रिलीज के बाद भी सिनेमाघरों में दहाड़ रही ‘कांतारा चैप्टर 1’, 33वें दिन भी करोड़ों में की कमाई
ट्रैवल
सिंगापुर से स्विट्जरलैंड तक, ये हैं दुनिया के 10 सबसे सफल कैपिटलिज्म देश जो हैं टूरिस्ट की पहली पसंद
सिंगापुर से स्विट्जरलैंड तक, ये हैं दुनिया के 10 सबसे सफल कैपिटलिज्म देश जो हैं टूरिस्ट की पहली पसंद
यूटिलिटी
वेडिंग सीजन में ब्लैक में क्यों खरीद रहे हैं नए नोटों की गड्डी, 10, 20 या 100...फ्री में ऐसे हो जाएगा जुगाड़
वेडिंग सीजन में ब्लैक में क्यों खरीद रहे हैं नए नोटों की गड्डी, 10, 20 या 100...फ्री में ऐसे हो जाएगा जुगाड़
ट्रेंडिंग
स्कूल टीचर ने क्लासरूम में अपने ठुमकों से बांधा समां! यूजर्स बोले, ये तो हुस्न का बवंडर है- वीडियो वायरल
स्कूल टीचर ने क्लासरूम में अपने ठुमकों से बांधा समां! यूजर्स बोले, ये तो हुस्न का बवंडर है- वीडियो वायरल
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget