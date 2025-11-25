Video: कहां से आते हैं ऐसे छपरी आइडिया? झांकी में लड़की को बड़ी बॉल पर चढ़ाया, धड़ाम से नीचे गिरी
Funny Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जागरण में झांकी के डांस के दौरान कुछ ऐसी होता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं. देखें वीडियो.
Viral Funny Video: पहले के टाइम में जागरण का मतलब शांति, भजन और साथ ही 'जय माता दी' के जयकारे से जागरण की शुरुआत होती थी. लोग बड़ी ही भक्ति के साथ जागरण में शामिल होने आते थे, लेकिन अब सब कुछ सिर्फ एक मनोरंजन का जरिया बन गया है. जागरण में झांकी देखना किसे पसंद नहीं होता है? लेकिन आजकल तो झांकी के नाम पर ऐसा मनोरंजन होने लगा है कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए है कि हम सही में जागरण में बैठे हैं? हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें झांकी के डांस के दौरान कुछ ऐसा होता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं.
बॉल पर चढ़ते ही गिर गई लड़की
वीडियो में देखा जा सकता है कि जागरण हो रहा है. पीछे मां दुर्गा की मूर्ति रखी नजर आ रही है. काफी सारे लोग झांकी का डांस देखने नीचे बैठे नजर आ रहे हैं. इस दौरान एक लड़की, जो राधा बनी हुई है. वीडियो में देख सकते हैं कि एक बॉल नजर आ रही है, जिसके अंदर एक लड़का, जो कृष्णा बना हुआ नजर आ रहा है.
दुल्हन ने डांस करने के लिए बॉल पर चढ़ तो गई, लेकिन नीचे गिरते ही सब गेस्ट बोले…अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दुल्हन धड़ाम…😂 pic.twitter.com/EbSDZfLtjO— Shagufta khan (@Digital_khan01) November 24, 2025
वह बॉल के अंदर दिखाई दे रहा है और राधा बनी लड़की उस पर बॉल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है. वह बॉल पर चढ़ती है और बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह बुरी तरह नीचे गिर जाती है.
वीडियो देख यूजर्स ने लिए मजे
जागरण में मौजूद लोग हंसने लगते हैं और साथ ही कुछ लोग तो इसका वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगते हैं. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के बड़े ही मजेदार कमेंट्स सामने आने लगे.
कुछ लोगों ने कहा कि डांस के बीच बॉल पर चढ़ने की क्या जरूरत थी? तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि पता नहीं लोग जागरण के नाम पर क्या-क्या कर रहे हैं. वहीं कुछ ने कहा कि ऐसी झांकी तो पहली बार देखी. लोगों के लगातार मजेदार और फनी कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.
