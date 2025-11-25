Dance Viral Video: जिस उम्र में लोग आराम की तालाश करते हैं, उसी उम्र में कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे कारनामे कर जाते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं. इंटरनेट पर हाल फिलहाल में एक दादी के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 75 साल की दादी ने ऐसा धमाकेदार डांस किया की उनके आगे सभी जवान भी फिके पड़ गए है. इस उम्र में भी दादी का जोश देखकर लोग चौंक गए है.

दादी के डांस में दिखा जोश और एनर्जी

वीडियो में देखा जा सकता है कि दादी डीजे पर दो घूंट गाने पर क्या जबरदस्त डांस करती नजर आ रही हैं. उनके डांस को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई है. दादी ने ऐसा एनर्जी और जोश से भरा डांस किया कि लोग उन्हें देखकर दंग ही रह गए. आगे वीडियो में देखा गया कि डांस करते समय दादी ने फ्लोर पर ऐसी पलटी मारी की लोग तो देखकर ही चौंक गए.

View this post on Instagram A post shared by 5 churrets 🚬 (@5_churrets)

इस उम्र में भी डांस मूव्स और चेहरे के एक्सप्रेशन ने लोगों को दीवाना बना दिया है. उम्र सिर्फ एक नंबर है, इस बात को दादी ने साबित कर दिया है. सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. साथ ही लोग दादी की हिम्मत और डांस दोनों की भर-भरकर तारीफ कर रहे हैं.

यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की लगा दी लाइन

दादी के डांस की तारीफों की यूजर्स ने लाइन लगा दी है. लोगों ने कहा कि कोई है जो दादी को टक्कर दे सके? तो वहीं कुछ ने कहा कि कमाल कर दिया आंटी जी. एक यूजर ने लिखा कि दादी इस उम्र में इतना मस्त डांस कर रही हैं, सोचो अपने टाइम में क्या करती होंगी.

कुछ लोगों ने तो दादी को अपने टाइम की नोरा फतेही कहा तो कुछ ने मजाक में कहा कि दादी का डांस देखकर हमारी कमर में दर्द होने लगा.वहीं एक ओर यूजर ने कहा कि दादी का डांस देखकर सभी लड़कियों में डर का माहौल नजर आ रहा है. इस तरह के मजेदार कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.