Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप हंसने लगेंगे या फिर गुस्से से तिलमिला जाएंगे.वायरल वीडियो में एक मां और उसके दो छोटे-छोटे बच्चें कहीं जा रहे होते हैं, तभी महिला का छोटा बेटा अचानक गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन इसके बाद उसकी मां ने ऐसा कारनामा किया है कि जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. साथ ही साथ खूब हसेंगे भी.

मां ने गड्ढे से निकालने के बाद पीट डाला

वीडियो में देखा गया कि मां अपने दो बच्चों के साथ कहीं जा रही होती हैं. दोनों बच्चे अपनी मां के पीछे-पीछे चल रहे होतें हैं और तभी महिला का बेटा एक गड्ढे में अचानक गिर जाता है. महिला ने तुरंत बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाला और बच्चे को ऐसा सहारा देती है कि बच्चा जोर-जोर से रोने लगता है.

Girne Pe Jitna dard nahi hua, uthna uthne ke baad hua😭 pic.twitter.com/4k0ebj2aNJ — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 2, 2025

अब आप सोचने पर मजबूर हो गए होंगे की ऐसा क्या किया मां ने बच्चे के साथ. बच्चे को मां ने गड्ढे से निकालने के बाद पीटना शुरू कर दिया. एक तो बच्चे को गिरने के कारण पहले ही दर्द हो रहा था और अब उसकी मां ने बेचारे को और दर्द दे दिया.

वीडियो को देखकर यूजर्स भी हैरान रह गए

मां लड़के को पीटकर भी नहीं रुकी. उसके बाद मां ने लड़की को भी नहीं छोड़ा, भले ही लड़की ने कुछ गलत नहीं किया हो, लेकिन पहले मां ने लड़के को पीटा. फिर बेचारी लड़की को भी पीट डाला. वीडियो को देखकर यूजर्स भी हैरान रह गए कि आखिरकार लड़की को क्यों पीट डाला. मन बहुत दुखी है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने काफी फनी कमेंट्स किए हुए है. एक यूजर ने लिखा कि शायद मां ने सोचा, गिरा तो मारो, नहीं गिरा तो भी मारो, बस मारो. लोगों का हंस-हंसकर बुरा हाल हो गया है.