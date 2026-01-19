Video: तेज रफ्तार थार वाले की करतूत कैमरे में कैद! दूसरी कार वाले ने ऐसे बचाई 4 लोगों की जान

Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो गजब वायरल हो रहा है. जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक थार वाहन बहुत ही तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ता हुआ सामने से आता है.

थार की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज होती है कि सामने से आ रही एक कार अपना बैलेंस खो देती है. लेकिन कार ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से सड़क किनारे खड़े चार लोगों की जान बचा दी. वायरल वीडियो में दिखाई पड़ता है कि थार ड्राइवर न केवल तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा है बल्कि कानून की धज्जियां भी उड़ा रहा है.

Bro saved 4 people at a time with his skills 🗿 pic.twitter.com/XOh38urpyN — Introvert //🙇🏻‍♂️ (@introvert_hu_ji) January 19, 2026

इतना ही नहीं, थार ड्राइवर सड़क पर मौजूद अन्य लोगों और वाहनों की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए गाड़ी अपनी तेज रफ्तार से बढ़ाता है, तभी सामने से आ रही कार का ड्राइवर घबरा जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है. कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा हादसा होना तय है.

कार ड्राइवर की सूझबूझ ने टाली बड़ी अनहोनी

हालात बहुत ज्यादा गंभीर होने के बावजूद, कार ड्राइवर ने अपनी समझदारी और संयम नहीं खोया. खुद पर कंट्रोल कर गाड़ी को संभाला लिया. नहीं तो सड़क किनारे खड़े चार लोग गाड़ी के चपेट में आ जाते. अगर कार ड्राइवर से थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो यह हादसा जानलेवा हो सकता था. सोशल मीडिया यूजर्स कार ड्राइवर की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उसे हीरो भी बता रहे हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा

इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स गुस्से से लाल पीले हो गए हैं. उनके तीखे कमेंट्स आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि “थार ड्राइवरों का ऐसा व्यवहार अब आम होता जा रहा है और इसे काबू में लाने की जरूरत है.” वहीं कई अन्य यूजर्स ने लिखा, “मरते-मरते बचा वो.”