Video: पहले घेरा-फिर पटक कर कुचला, हैदराबाद में सांड ने कई लोगों पर किया हमला, सामने आया वीडियो

Telangana News: तेलंगाना के हैदराबाद से एक खतरनाक हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बाइक सवार को सांड ने गंभीर रूप से घायल कर दिया. ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सांड कितनी बुरी तरह से घायल हो गया.

सांड ने व्यक्ति को कई बार पटका

वीडियो की शुरुआत में देखा गया है कि एक सवार, जो रात के समय एक सड़क पर जा रहा था, तभी सड़क पर एक सांड आ जाता है और बाइक सवार के आस-पास घूमने लगता है तो बाइक सवार सांड को हटाने की कोशिश करता है. अचानक सांड व्यक्ति पर हमला कर देता है.

Happened Somewhere in old city, Hyderabad - caught on CCTV.



वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक सवार सड़क पर गिर पड़ा. इसके बाद सांड ने व्यक्ति को कई बार पटका और उसे बुरी तरह घायल हो गया. वीडियो में ये भी देखा गया कि कितनी बार व्यक्ति अपने आपको सांड से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सांड ने उसे पूरी तरह से घेरकर हमला किया.

एक के बाद एक सभी पर हमला करने लगा सांड

काफी देर तक सांड ने हमला किया, जिसके बाद व्यक्ति पूरी तरह से घायल हो गया. सांड को व्यक्ति पर हमला करते देखकर काफी लोग दौड़कर व्यक्ति के पास आए और सांड को भगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सांड वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा था.

कुछ लोगों ने पानी डालकर सांड को भगाने की कोशिश की. वीडियो में देखा गया कि लोग सांड को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांड उन पर ही हमला करने लगता है. आगे देखा गया कि सांड एक महिला पर हमला करने लगता है और आखिर में जाकर एक व्यक्ति के पीछे भागने लगता है. वीडियो को देखकर लोगों ने भयावह बताया.