Video: लाइव डिबेट शो में भिड़े बीजेपी-कांग्रेस नेता, चलाए लात-घूसें, लोग बोले- पंजा जीत गया

हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: लाइव डिबेट शो में भिड़े बीजेपी-कांग्रेस नेता, चलाए लात-घूसें, लोग बोले- पंजा जीत गया

Viral Video: तेलंगाना के हैदराबाद जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर चर्चा के दौरान योयो टीवी के लाइव शो में बीजेपी और कांग्रेस नेता के बीच हाथापाई हो गई. देखें वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 20 Nov 2025 03:39 PM (IST)
Preferred Sources

Fight Between BJP and Congress Leader on Debate: राजनीतिक डिबेट के दौरान चीखना-चिल्लाना तो आम बात है, लेकिन यहीं डिबेट अगर मारपीट में बदल जाए तो यह एक गंभीर मुद्दा बन जाता है. हाल ही में तेलंगाना के हैदराबाद जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर चर्चा के दौरान योयो टीवी के लाइव शो में बीजेपी समर्थक और कांग्रेस नेता के बीच हाथापाई होती नजर आई है. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे दोनों पार्टियों के लोग एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं.

पहले बीजेपी नेता ने मारा धक्का

वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि बीजेपी नेता और कांग्रेस नेता डिबेट में मौजूद नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी लाइव डिबेट शो के दौरान बहस मुक्केबाजी में बदल गई. पहले बीजेपी नेता कांग्रेस नेता को धक्का देता है. वीडियो में दोनों पार्टियों के लोग एक-दूसरे को मारते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं डिबेट शो की एंकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी मारपीट जारी रहती है. इस घटना के दौरान स्टूडियो में अफरा-तफरी मच जाती है. एंकर चिल्लाती है, बैठिए, शांत हो जाइए. यह वीडियो महज 21 सेकंड का है, लेकिन इतना खतरनाक की देखने वाला हैरान रह जाए.

छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं -बोले यूजर्स

यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इस पर लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. कुछ लोग तो वीडियो को मजाक के तौर पर देख रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि लाइव शो के दौरान इस तरह की हरकत कैसे हो सकती है? कुछ ने कहा कि यह छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है और लगातार लोगों के तमाम कमेंट्स सामने आ रहे हैं.

Published at : 20 Nov 2025 03:39 PM (IST)
