हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगछोटे बच्चों ने टीचर की आंखों पर बांधी पट्टी, फिर दिया ऐसा सरप्राइज कि भावुक हो गई मैम, VIDEO वायरल

छोटे बच्चों ने टीचर की आंखों पर बांधी पट्टी, फिर दिया ऐसा सरप्राइज कि भावुक हो गई मैम, VIDEO वायरल

टीचर का रिएक्शन इस वीडियो की सबसे खास बात बन गया है. उनके चेहरे पर पहले हैरानी, फिर खुशी और फिर भावुकता साफ देखी जा सकती है. वह बच्चों को प्यार से देखती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 29 Jan 2026 10:15 AM (IST)
सोशल मीडिया की तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर दिन लड़ाई, हादसे और नेगेटिव खबरें वायरल होती रहती हैं, वहीं कभी कभी एक छोटा सा मासूम वीडियो दिल को छू जाता है और चेहरे पर अपने आप मुस्कान ले आता है. ऐसा ही एक प्यारा और भावनाओं से भरा वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ट्यूशन पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों ने अपनी टीचर के लिए ऐसा सरप्राइज प्लान किया कि देखने वालों की आंखें नम हो गईं.

बच्चों ने ट्यूशन टीचर को दिया प्यारा सा सरप्राइज

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्यूशन क्लास में मौजूद कुछ छोटे बच्चे पहले अपनी टीचर की आंखों पर काली पट्टी बांधते हैं. टीचर को कुछ समझ नहीं आता और वह हल्की मुस्कान के साथ बच्चों की बातों को मान लेती हैं. बच्चों की आवाज में उत्साह साफ महसूस होता है और वे आपस में फुसफुसाते हुए किसी खास पल की तैयारी करते नजर आते हैं. इसके बाद बच्चों में से एक बच्चा धीरे से टीचर के हाथ में एक प्यारा सा लेडीज पर्स रख देता है. जैसे ही टीचर की आंखों से पट्टी हटती है, सामने यह छोटा सा लेकिन दिल से दिया गया गिफ्ट देखकर वह भावुक हो जाती हैं.

भावुक हो गई मैडम

टीचर का रिएक्शन इस वीडियो की सबसे खास बात बन गया है. उनके चेहरे पर पहले हैरानी, फिर खुशी और फिर भावुकता साफ देखी जा सकती है. वह बच्चों को प्यार से देखती हैं और उनकी मेहनत व प्यार के लिए धन्यवाद करती नजर आती हैं. वीडियो में यह साफ झलकता है कि यह गिफ्ट किसी मजबूरी या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि बच्चों ने अपने मन से, अपने टीचर के लिए कुछ खास करने के इरादे से दिया है.

यूजर्स ने की बच्चों की तारीफ

इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कोई लिख रहा है कि ऐसे बच्चे हर टीचर को मिलने चाहिए, तो कोई कह रहा है कि आज के दौर में भी गुरु शिष्य का रिश्ता जिंदा है. कई यूजर्स ने कमेंट किया कि यह वीडियो हर उस इंसान को देखना चाहिए जो मानता है कि आज की पीढ़ी में संस्कार खत्म हो चुके हैं. वीडियो को @MasalaaMinds नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

Published at : 29 Jan 2026 10:14 AM (IST)
