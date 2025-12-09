ठंड का मौसम है और हर जगह शीत लहर से लोगों की हालत खराब है. ऐसे में केवल रूम हीटर और सोशल मीडिया ही है जो लोगों को गर्मी दे रहे हैं. रूम हीटर बिजली से गर्मी बना रहा है और सोशल मीडिया भाभी के डांस से. जी हां, शादियों का सीजन हो और भाभी का डांस वायरल ना हो ऐसा तो संभव नहीं है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक भाभी पर्पल साड़ी पहनकर सड़क पर ढोल की धुनों पर इस तरह से कमर मटका रही है कि पूरा इंटरने अपने होश गंवा बैठा है.

भाभी ने सड़क पर किया डांस, डोलने लगा इंटरनेट

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक भाभी पर्पल रंग की साड़ी पहने ढोल की धुनों पर जोरदार तरीके से थिरकती दिखाई दे रही है. कमर की लचक और पैरों की थिरक ऐसी है कि पूरा सोशल मीडिया दिवाना हो गया है और भाभी के साथ ताल से ताल मिलाए डांस कर रहा है. भाभी की नजरें डांस करते वक्त कैमरे पर ना जाकर झुकी हुई हैं जिससे पता लग रहा है कि भाभी डांस करते हुए थोड़ी शरमा भी रही हैं जो कि उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है.

खूबसूरती और आत्मविश्वास से भरा था भाभी का डांस

वीडियो मध्यप्रदेश के इंदौर जिले का बताया जा रहा है. इस देसी भाभी के डांस को देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये शादी का डांस है. क्योंकि भाभी लचक और खूबसूरती बता रही है कि भाभी को डांस करने का काफी तजुर्बा है. वैसे भी गांव की देसी शादियों में जो डांस होता है उसका वर्ल्ड वाइड कोई मुकाबला है ही नहीं. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स हुए भाभी के कायल

वीडियो को tamanna_02610 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वाह तमन्ना जी, क्या डांस किया है आपने. एक और यूजर ने लिखा...भाभी का डांस देखकर दिन रात सुबह शाम सब बन गए मेरे तो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाभी ने पूरा इंटरनेट हिलाकर रख दिया.

