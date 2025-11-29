आजकल फूड ब्लॉगिंग की दुनिया में ट्रेंड्स नहीं, बल्कि टॉर्चर चल रहा है! लोगों को लगता है कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि वायरल होने के लिए भी बनाया जाता है. इसी दौड़ में, कुछ लोग ऐसे-ऐसे विचित्र फूड कॉम्बीनेशन सामने ले आते हैं, जिन्हें देखकर पेट भरने के बजाय उल्टी आने लगती है. अभी तक हम सबने बिरयानी के साथ रायता, या चावल के साथ दाल का कॉम्बो देखा है. लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हो गई है, जिसने स्वाद और समझदारी दोनों की सीमाएं तोड़ दी हैं. आप भी इसे देखेंगे तो खाने पर अत्याचार समझने लगेंगे.

चावल के साथ मिलाई चॉकलेट आइसक्रीम

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक अजीबोगरीब फूड कॉम्बीनेशन की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसने खाने के शौकीनों और ट्रेडिशनल फूड लवर्स को सदमे में डाल दिया है. यह तस्वीर एक सफेद प्लेट में उबले हुए चावल (Plain Rice) के साथ ढेर सारी चॉकलेट आइसक्रीम को मिलाकर खाते हुए व्यक्ति को दिखाती है. तस्वीर में, चावल के ऊपर पिघली हुई चॉकलेट आइसक्रीम फैली हुई है और एक हाथ की उंगलियां उस मिश्रण को मिलाकर उठा रही हैं. यह दृश्य इतना अजीब और अप्रिय है कि इसे देखते ही लोगों का स्वाद बिगड़ गया.

किसी भी हद तक ले जा रही फूड व्लॉगिंग

यह चावल और आइसक्रीम कॉम्बो एक बार फिर साबित करता है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत में लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपने स्वाद और सेहत से ही क्यों न खिलवाड़ करना पड़े. यह बहस अब जोर पकड़ रही है कि क्या ऐसे अजीब फूड कॉम्बो को वायरल करना सही है, या यह सिर्फ खाने की बर्बादी और पेट खराब करने का नुस्खा है.

यूजर्स बोले, और कुछ नहीं मिला?

तस्वीर को @Swiggy नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई इसमें शेविंग क्रीम भी मिले लीजिए. एक और यूजर ने लिखा..फूड व्लॉगर्स ने स्ट्रीट फूड का बेड़ा गर्क करके रखा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...और कुछ नहीं मिला आइसक्रीम में मिलाने को.

