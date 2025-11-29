भारतीय रेलवे, जिसे देश की जीवन रेखा कहा जाता है, आजकल केवल यात्रियों को ही नहीं, बल्कि अजीबोगरीब हरकतों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है. एक ओर जहां सरकारें और रेलवे प्रशासन देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए करोड़ों खर्च कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपनी लापरवाही से इस पूरे अभियान को पटरी से उतारने पर तुले हैं. ताजा वीडियो देखकर सोशल मीडिया यूजर्स का खून खौल गया है.

चलती ट्रेन से कचरा बाहर फेंकता दिखाई दिया स्वीपर

एक शर्मनाक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर सफाई-पसंद नागरिकों को भड़का दिया है. वीडियो में एक शख्स, जिसे शायद सफाईकर्मी या पेंट्री स्टाफ का सदस्य माना जा रहा है, एक चलती ट्रेन के गेट पर खड़ा होकर वाइपर (Wiper) की मदद से डिब्बे का सारा कचरा और गंदगी बाहर फेंक रहा है. उसे जरा भी परवाह नहीं है कि वह कूड़ा कहां जा रहा है.

शायद खेतों में, नदियों में, या फिर किसी और ट्रैक पर. यह हरकत न केवल अत्यंत गैर-जिम्मेदाराना है, बल्कि यह स्वच्छ भारत अभियान का मजाक भी उड़ाती है. इस हरकत को देखकर यूजर्स ने तुरंत इंटरनेट की अदालत लगा दी है और हर तरफ से उस शख्स पर कड़े सवाल दागे जा रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि अगर डिब्बे को साफ करना है तो कूड़ादान का इस्तेमाल करो, न कि चलती ट्रेन को कचरा फेंकने की मशीन बना दो! इससे पहले भी एक सफाई कर्मचारी इसी तरह की हरकत करते हुए दिखा था जहां उसने पूरा डस्टबीन ट्रेन के बाहर खाली कर दिया था.

यूजर्स का खौल उठा खून

वीडियो को @ashokshera94 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इसे गाड़ी साफ करना नहीं बल्कि कचरे से अपनी जान छुड़ाना कहते हैं. एक और यूजर ने लिखा...ये किस तरह का सफाई अभियान है भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसे पहचान कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए.

